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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın Mali Genel Kurulu'nda gerginlik (2)

Başkan Cengiz: "Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür

31 Mart 2018 20:06

Başkan Cengiz: \"Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin\" Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü\'nün Mali Genel Kurulu\'nda üyelerden Ali Öğüdücü ile Cemal Kadir Sevim arasında gerginlik yaşandı. Üyelerden Ali Öğüdücü\'nün konuşması sırasında salonda konuşması kesildi. Öğüdücü, konuşmasını tamamladıktan sonra kendisine karşı çıkan Cemal Kadir Sevim\'in yanına gitti. Daha sonra ise ikili arasında tartışma yaşandı. Salonda yaşanan bu gerginliğin ardından genel kurala 5 dakika ara verildi. BAŞKAN CENGİZ SAKİNLEŞTİRDİ Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gerginlik sonrası kürsüye çıkarak, \"Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin\" dedi. Üyelere sakin olmaları konusunda uyarılarda bulunan Başkan Cengiz, \"Lütfen arkadaşlar hepimiz Galatasaraylıyız. Lütfen eski ya da yönetime kızgın da olsanız Galatasaray\'a yakışır şekilde kendinizi muhafaza edin. Burası Türkiye\'nin batıya açıklan penceresi, kültür yuvası. Kavganın yeri değil, bize yakışmaz. Öfkenizi rakiplerinize tutun. Dostlarına toleranslı durun. Hepiniz kardeşsiniz. Kontrolsüz öfke kaos yapar, bizi birbirimize düşürür. Ben konuşmama başlarken saygılı olun dedim. Kim olursa olun saygılı olun. Bizi dosta düşmana mahcup etmeyin\" dedi.

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