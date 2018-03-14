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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray'ın borcu açıklandı

31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkının 1 milyar 61 milyon lira olduğu belirtildi Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü'nün ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkının 1 milyar 61 milyon lira olduğu a

14 Mart 2018 19:55

31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkının 1 milyar 61 milyon lira olduğu belirtildi Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü\'nün ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkının 1 milyar 61 milyon lira olduğu açıklandı. Divan Kurulu toplantısında kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif rapor, üyelere aktarıldı. Yönetim kurulu adına kürsüye gelen Okan Böke, kendi dönemleriyle alakalı olmayan ancak tüm Galatasaraylıları yakından ilgilendiren bir dönemin raporunu sunmak için burada bulunduğunu ifade ederek, \"Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017 itibarıyla net borç alacak farkı 1 milyar 61 milyon lira gerçekleşti. Dolar bazında bu rakam 302 milyon dolardır. Bankalara olan borçlar da 254 milyon dolara gerilemiştir\" diye konuştu.

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