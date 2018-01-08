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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray'da renkler belli oldu

Özbek için 'kırmızı', Cengiz için 'sarı' pusula kullanılacak Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayları renk seçimini yaptı

08 Ocak 2018 22:21

Özbek için \'kırmızı\', Cengiz için \'sarı\' pusula kullanılacak Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray\'da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayları renk seçimini yaptı. Dursun Özbek için \"kırmızı\" Mustafa Cengiz için ise \"sarı\" pusula kullanılacak. Galatasaray\'da 13-20 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu çerçevesinde başkan adaylarının kullanacakları oy pusulalarının renk seçimi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı\'nda gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar\'ın yönettiği oy pusulası renk seçimine başkan adaylarından Dursun Özbek\'in yerine Sicil Kurulu Listesi\'nde yer alan Nihal Özfırat, Mustafa Cengiz\'in yerine ise Celal Açar katılım gösterdi. Yapılan renk seçimine göre başkan adaylarından Dursun Özbek için \"kırmızı\", Mustafa Cengiz için ise \"sarı\" oy pusulası kullanılacak. Dursun Özbek\'in listesi: Özkan Olcay, Osman Kocaman, Nasuhi Sezgin, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm, Ali Yüce Mustafa Cengiz\'in listesi: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz

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