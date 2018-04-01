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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray'da Dursun Özbek mali ve idari yönden ibra edildi

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA   Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi

01 Nisan 2018 02:13

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA


 

Galatasaray Kulübü 2018 Olağan Mali Genel Kurulu\'nda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2017 yılı faaliyetleri, mali ve idari yönden ibra edildi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde düzenlenen mali genel kurulda, 22 Ocak 2018 tarihindeki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında başkanlığa seçilemeyen ve koltuğunu Mustafa Cengiz\'e bırakan Dursun Özbek yönetiminin faaliyetleri ibraya sunuldu.

Eski başkan Özbek ve yönetiminin hem mali hem de idari yönden ibrası, ayrı ayrı oy çokluğuyla üyeler tarafından kabul edilirken, genel kurulda son oylama ise denetleme kurulu için yapıldı ve denetleme kuruluna da ibra kararı çıktı.

Oylama sonrası kürsüye gelen Dursun Özbek, üyelere teşekkür etti.

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