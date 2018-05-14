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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray'da başkan adaylarının renkleri belli oldu -2

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının renk seçimleri belli oldu

14 Mayıs 2018 22:09

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarının renk seçimleri belli oldu.

26 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek olan genel kurulda sarı kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz\'e oy vermek isteyenler gri, Ozan Korkut\'a oy vermek isteyenler kırmızı, Ali Fatinoğlu\'na oy vermek isteyenler mor, Dursun Özbek\'e oy vermek isteyenler ise sarı renkli oy pusulası kullanacak.

Türk Telekom Stadyumu\'nda yapılan renk seçimine adaylardan yalnızca Ozan Korkut katılırken, diğer adaylar temsilcileri vasıtasıyla temsil edildi.

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Kulübü Olağan Seçimli Genel KurulMayıs CumartesiMustafa CengizOzan KorkutAli FatinoğluDursunTürk Telekom Stadyumu

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