(Görüntülü Haber) Galatasaray'da başkan adayları oylarını kullandılar (3)

SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA Mustafa Cengiz: \"Konuşma yaparak kararınızı değişmeyeceğimi biliyorum. Bu dostane seçim havasının bozulmasını istemiyorum\" Dursun Özbek: \"Galatasaray\'ın şampiyonluğuna odaklandım\" Galatasaray Kulübü\'nün olağanüstü genel kurulunda başkan adayları Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz, oy verme işlemlerini tamamladılar. Galatasaray Lisesi\'nde gerçekleştirilen kongrede oylama öncesi iki başkan adayı üyelere konuşma yaptılar. İlk olarak kürsüye gelen Mustafa Cengiz, \"Seçimin daha uygun zaman ve zeminde, eşit şartlarda olmasını isterdik. Ancak böyle oldu, camia için hayırlı olmasını diliyorum. Burada konuşma yaparak kararınızı değişmeyeceğimi biliyorum. Bu dostane seçim havasının bozulmasını istemiyorum. İnsanların iyi niyetle, Galatasaray aşkıyla buralara geldiğini biliyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. Mevcut başkan Dursun Özbek de seçimin Galatasaray\'a hayırlı olmasını dileyerek, \"2,5 yıldan beri bana verdiğiniz görev çerçevesinde Galatasaray\'da yaptıklarım malumunuz. Bundan sonra yapacaklarımı da açıkladım. Galatasaray\'ın yarınlarının bugünden daha güzel olmasını arzu ediyorum. Galatasaray\'da istikrarın yer almasını ve huzur olmasını istiyorum. Seçim dönemi rekabet içinde geçer. Fakat asıl rekabet dışarıda rakiplerimizle. Çünkü futbol ekonomisinin sunduğu olanaklar çok yüksek seviyeye çıktı. Galatasaray\'ın şampiyonluğuna odaklandım. Süper Lig\'de şampiyonluk ve devamında gelecek para 250 milyon lirayı geçiyor. Bu her takım için çok büyük bir meblağ. Galatasaray\'ın mali bağımsızlığını kazanmasına odaklandım. Bu yüzden eğer bugüne kadar yaptığım hizmeti beğendiyseniz desteğinizi rica ediyorum. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum\" şeklinde konuştu. OY KULLANDILAR Konuşmaların ardından da başkan adayları Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz, oy kullandılar.