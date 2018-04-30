(Görüntülü Haber) Galatasaray'a Florya'da 'şampiyon' gibi karşılama

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL / DHA Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş\'ı yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan alan takımlarını tesislerde şampiyonlar gibi karşıladı. Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri\'ne akın eden Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını meşale ve tezahüratlar eşliğinde bekledi. Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle birlikte de taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. Otobüsün önünü kesen taraftarlar, yaktıkları meşalelerle takıma sevgi gösterilerinde bulundular.