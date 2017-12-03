(Görüntülü Haber) Galatasaray taraftarı Vodafone Park'tan üzgün ayrıldı

Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ın 3 - 0 kazandığı derbi maçta takımlarını desteklemek için tribünde yer alan Galatasaray taraftarları, stattan mutsuz ayrıldı.
Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşma sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar, sıkı güvenlik önlemleri altında stattan çıkış yaptı. Taraftarlar daha sonra geliş noktası olan Gezi Parkı\'nın girişine polis eşliğinde götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Taraftarların stattan çıkışı
- Güvenlik önlemleri
- Taraftarların yürüyüşleri
- DetaylarGalatasaray taraftarı Vodafone Park\'tan üzgün ayrıldı
Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ın 3 - 0 kazandığı derbi maçta takımlarını desteklemek için tribünde yer alan Galatasaray taraftarları, stattan mutsuz ayrıldı.
Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşma sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar, sıkı güvenlik önlemleri altında stattan çıkış yaptı. Taraftarlar daha sonra geliş noktası olan Gezi Parkı\'nın girişine polis eşliğinde götürüldü.