(Görüntülü Haber) Galatasaray taraftarı Vodafone Park'tan üzgün ayrıldı

Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ın 3 - 0 kazandığı derbi maçta takımlarını desteklemek için tribünde yer alan Galatasaray taraftarları, stattan mutsuz ayrıldı.

Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşma sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar, sıkı güvenlik önlemleri altında stattan çıkış yaptı. Taraftarlar daha sonra geliş noktası olan Gezi Parkı\'nın girişine polis eşliğinde götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Taraftarların stattan çıkışı

- Güvenlik önlemleri

- Taraftarların yürüyüşleri

- DetaylarGalatasaray taraftarı Vodafone Park\'tan üzgün ayrıldı

Serhan TÜRK - İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ın 3 - 0 kazandığı derbi maçta takımlarını desteklemek için tribünde yer alan Galatasaray taraftarları, stattan mutsuz ayrıldı.

Vodafone Park\'ta oynanan karşılaşma sonrası Sarı-kırmızılı taraftarlar, sıkı güvenlik önlemleri altında stattan çıkış yaptı. Taraftarlar daha sonra geliş noktası olan Gezi Parkı\'nın girişine polis eşliğinde götürüldü.