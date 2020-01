(Görüntülü Haber) Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder 'Kulübe üyelik yapısını' anlattı

Serdar Eder: \"Sicil kurulumuz kulübün yatak odası gibidir\" \"Sicil Kurulu tüm üyeleri iyi tanımalıdır\" Galatasaray Proje Üretim Grubu\'nun davetlisi olarak basın toplantısı düzenleyen Eder, kulübe üyelik hakkında önemli detaylar verirken 13 Ocak 2018\'de düz üye olacağını belirtip Sicil Kurulu Başkanlığı için Esat Tansev\'i önereceğini de açıkladı. \"Biz koltuğa yapışmadık\" \"Serdar Eder Galatasaray\'ın neferidir\" Her yıl toplam üye sayısının %3\'ü kadar yeni üye yapıldığının da altını çizen Serdar Eder, bu sayının yarısını Galatasaray Lisesi Mezunları\'nın kapsadığını , diğer yarısının ise dışarıya açık olduğunu söyledi. Galatasaray Kulübü\'nde %65 liseli, %35 ise dışarıdan üye bulunduğu da ifade edildi. Mustafa AKIN, İstanbul-DHA Galatasaray\'da \'üyelik yapısı\' masaya yatırıldı. Proje Üretim Grubu, bugün düzenlediği basın toplantısında Galatasaray seçimlerinin kilit ismi olarak yorumlanan Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder\'in \'Kulübe üyelik yapısını\' basın ve genel kurul üyelerinin yanında anlatmasını sağladı. Ali Fatinoğlu başkanlığındaki Galatasaray Proje Üretim Grubu Serder Eder ve diğer sicil kurulu üyelerini Elite World Otel\'de konuk ederek basınla buluşturdu. Galatasaray\'ın gerçeklerinin konuşulduğu buluşmada Serdar Eder, \"Sicil kurulumuz kulübün yatak odası gibidir. Çok özel bir yerdir. Sicil kurulunda görev yapan kişilerin devamlılığı olması lazım, insanların tanınması lazım ve buna göre bütün üyelerle de aynı mesafede olunması gereken bir kurum olmalı\" dedi. Eder, kulübe üyelik hakkında önemli detaylar verirken 13 Ocak 2018\'de düz üye olacağını belirtip Sicil Kurulu Başkanlığı için Esat Tansev\'i önereceğini de açıkladı ve \"Biz koltuğa yapışmadık. Bugüne kadar hep hizmet ettik, hizmet etmeye devam da edeceğiz\" şeklinde konuştu. Serdar Eder bir soru üzerine ; \"Serdar Eder Galatasaray\'ın neferidir\" şeklinde kendisini tanımladı. \"HAYALİMİZ DÖNEM TAMAMLAYABİLMEK\" Fatih Terim\'in sözlerinden esinlenerek Sicil kurulu olarak bir rüyaları olduğunu belirten Eder, \"Bizm rüyamız; dönem tamamlamak istiyoruz. Hep erken seçim oldu. Huzur içinde başkalarına bu görevi devredeceğiz. Perşembe günü toplantı yaptık. Madem dönem tamamlayamıyoruz, sicil kurulu içerisinde bir değişiklik yapalım dedik. Başkan Özbek ile görüştük. Önümüzdeki dönem sicil kurulunda olacağımı ama düz üye olarak yer alacağımı, sicil kurulu başkanlığımı bırakacağımı söyledim. Bu seçim işidir. Yeni dönemde sicil kurulu kendi içinde başkan dayı çıkaracak ve seçecek. Ben şu an sicil kurulunda bulunan Esat Tansev\'i önereceğim, benim adayım Esat Bey\" şeklinde konuştu. ÜYELİK YAPISI VE LİSELİ-LİSESİZ ORANI... Her yıl toplam üye sayısının %3\'ü kadar yeni üye yapıldığının da altını çizen Serdar Eder, bu sayının yarısını Galatasaray Lisesi Mezunları\'nın kapsadığını , diğer yarısının ise dışarıya açık olduğunu söyledi. Galatasaray Kulübü\'nde %65 liseli, %35 ise dışarıdan üye bulunduğu da ifade edildi. Serdar Eder şöyle konuştu: \"Üyeliklerin nasıl olduğu camiaya doğru yansıyamıyor. Son 6 senede yeni tüzükle 685 kişi Galatasaray Lisesi ve sporculardan üye almışız. Bu sene 385 E grubu, 252 D grubu müracaat etti. Üye alınamamanın önünde en büyük engel, yeni yapılan tüzüktür. Adnan Polat bu tüzüğü değiştirdik, dokunulursa yanarız diyordu. \"ACIK ÇEKTİM !..\" \"İlk defa ırkçılık yaptık. Kendi dönemimizde üye aldığım kişilerin D Grubundan olanların aile bireylerinin mektepli mi, mektepsiz mi olduğuna baktık. Bu hakatten acı geldi. Biz hiçbir şeye bakmaksızın üye alıyorduk. 2012 yılında göreve geldiğimizden beri 112 tane aile bireyi almışız. 41 Galatasaray Liseli üye çocuğu 6 Galatasaraylı üye eşi, 65 tane diğer aile bireylerinin çocukları. Bunu okumak bile zoruma gidiyor. Ama sonuç güzel çıktı. Bu sene Galatasaray Liseli üye çocuğu 41, diğer aile bireyi 51. 6 senede 11 kişi Galatasaray Liseli olmayan aile bireyi çocuğu fazla. Bu ayrımı yaptırdıkları için özür diliyorum. İlk defa böyle bir sayım yaptık. \"YÖNETİMDEKİ HERKESİN 1 DÖNEMDE 5\'ER ÜYE ÖNERME HAKKI VAR\" Şu anki dönemde yönetimdeki herkesin 1 dönemde 5 kişiyi önerme hakkı var. İşleyişten bahsedeyim. Misal 10 bin üye var , %3\'ü olan 300 kişi alacağız. Bunun 150\'si mektepli, diğer Galatasaraylılardan da 150 olacak. Yönetim Kurulunda 15 kişi var. Bir de başkan, 16 kişi. Bunlarında 5\'er kişi önerme hakkı var. 80\'i gitti. Öteki kurullardan 1, 2 kişi alsak kimse üye olmak istemez. Dedik ki önermesinler. İlk defa yönetim kurulunda olan kişilerin tanıdıkları üye olmak istiyor. Yüzde 3 kişi alınıyorsa yüzde 40\'ı üye çocuğu olsun, yüzde 10\'u eşi yüzde 50\'si dışarıdan olsun dedik. Bugüne kadar üye eşi almamaya çalıştık, çocuklarımız var. Zaten eşinden faydalanıyor. Hiçbir zaman sicil kurulunun takdirine bırakılmamasını istedik.\" ADNAN POLAT DÖNEMİNDEN ÖNEMLİ NOTLAR.. Serdar Eder, Adnan Polat döneminden de bahsederek; \"Rahmetli Özhan Canaydın, Adnan Polat\'ı başkan adayı olarak gösterdi. Adnan Polat\'ın o dönemki söylemleri ile Özhan ağabeyin kafasındaki proje arasında dağlar var, onlar örtüşmüyor. O projeyi de kimse dile getirmiyor. Bana göre Galatasaray\'ın o gün çıkış yolu varken o yol başka bir yöne döndü. Bir kavşaktan düz gitmemiz gerekiyorken yan yola saptık. Neydi o; Özhan Canaydın ile genel kuruldan izin aldığı 196 milyon Dolara Riva\'nın satın alınması ile ilgili bir Arap ve İngiliz ortaklığı olan firmadan talebiydi. Biz eğer ki o 196 milyona o gün o arsayı satmış olsaydık ne olurduyu şimdi konuşalım ?.. 196 milyon Dolar\'a o gün Riva satılmış olsa 150 milyon Dolar\'a Eren Talu\'ya ortak olunacaktı. Eren Talu\'nun devlet ile yaptığı anlaşma şuydu; 150 milyon Dolar\'lık bir stat yapacak. Stadı bitirip Mecidiyeköy\'deki arazinin hafriyatına başladığında 888 milyon Dolar alacak. 350 milyon Dolar\'lık bir inşaat yapıp devlete 1 milyar 776 milyon Dolar\'lık değer bırakacak. Bugünkü yapılan anlaşmanın aynısı gibi. Dedesinin kurduğu bir kulübün stadını bitirecek olan Eren Talu stadı biz yapamadığımız için devlete ödediğimiz reklam gelirlerinden pay, stadın tüm bilet paralarından ayrılan pay, devletle ilgili tüm sorunlar artı stat bittiğinde 888\'in yüzde 60\'ı artı bugün 135 milyon Euro olan bir bankanın o günkü kredi borcu da 38 milyon. Yani 150 ile 196 arasında bir 38\'de var ya. Bir de 137\'ye şu anki borçtan ekleyin. 