(Görüntülü Haber) Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter'den hakemlere eleştiri

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nin 9\'uncu haftasında Galatasaray Odeabank deplasmanda TOFAŞ\'a 97-90 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter ise, hakem üçlüsüne yüklendi. İyi mücadele ettiklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Ancak 3\'üncü periyotta maalesef çok fark yedik, sonra geri geldik ama olmadı. 3\'üncü periyotta arka arkaya basit hatalar yaptık. O mücadeleyi hiç bırakmadık, sonuna kadar geldik, sonunda dikkat edebilsek yakalayabilecektik ama olmadı. Biz bunu kendi kendimize mutlaka kritik ediyoruz ama maçın hakemleri de mücadeleyi iyi seyretsinler. 1\'inci devre sonunda ve maç sonunda bizim açımızdan kritik düdükler vardı aleyhimize çalınan. Herkes kendi penceresinden bakıyor ama onlara da düşen bir kere daha seyredip neler olup olmadığını görmek\" dedi. HAKEMİ ELEŞTİRDİ Hakem hatalarının her iki devrenin de sonlarında olduğuna işaret eden Erman Kunter, \"4\'üncü periyotta çok yanlış düdükler var. Boş itiraz etmem. Belki fark 7 sayı bitmiş ama maçın momentumu içinde önem kazanıyor bu hatalar, herkes yapıyor ama burada önemli olan oyunun kuralları neyse onu uygulamak. Birkaç tane var bakılması gereken, hatalı karar çok fazla var. Arka arkaya olduğu zaman da bizim canımız yandı\" diye konuştu. OYUNCU ALINACAK Oyuncu takviyesi düşündüklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, \"Maddi kapasitemiz çok yok ama pozisyon olarak 4 numara pozisyonunda düşünüyoruz. Mecburen kısa bir takımla oynadık, Emir\'i mecburen 4 numara pozisyonunda oynatıyoruz. Mutlak hamle yapmamız lazım Getireceğimiz oyuncunun fark yaratması gerekiyor. araştırmalara devam ediyoruz, şu an için bulamadık\" ifadelerini kullandı. EN BÜYÜK SORUN ALTYAPI Galatasaray Odeabank olarak yaşadıkları en büyük sorunun altyapı sorunu olduğunu dile getiren Erman Kunter, şöyle konuştu: \"Galatasaray olarak yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi altyapımız. 8-10 senelik bir olay, el sürülmemiş. TOFAŞ\'ın altyapısından en azından 2-3 tane oyuncusu var süre de alıyorlar. Bizim de öyle büyük bir altyapı potansiyelimiz yok. TOFAŞ, Banvit, Karşıyaka yıllardır bu işlerle uğraşıyor, biz yeni yeni adım atmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. TOFAŞ da neticede 9\'da 9 yaptı. Herkesin herkesi yendiği bu ligde, çok iyi koçları var çok iyi organizasyonları var. 3-4 senedir adım adım hem parasal hem yatırım olarak yukarı doğru gidiyorlar. Bizim de böyle bir yola girmemiz lazım.\"