(Görüntülü Haber) Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol maçının ardından

Erman Kunter: \"Ortalamamızın üstünde savunma yaptık\"

\"Hedefimiz birkaç oyuncuya bağlı olmamak\"

Göksenin Köksal: \"Biz Gaziantep\'ten iyi bir takımız\"

Stefanos Dedas: \"Rakip bizden daha iyiydi\"



DJ White: \"Yeterince savaşmadık\"





Galatasaray Odeabank\'ın Gaziantep Basketbol\'u 82-58 mağlup ettiği mücadelenin ardından Gaziantep cephesinden koç Stefanos Dedas ve DJ White, Galatasaray cephesinden ise koç Erman Kunter ve Göksenin Köksal açıklamalarda bulundu.



Sezon başında Galatasaray Odeabank\'ın başına geçen tecrübeli koç Erman Kunter, yeni bir takım olduklarının altını çizerek, \"Bundan önce bize gelen sorular hep nasıl oynayacağımız yönündeydi. Hazırlık döneminde sakatlıklar nedeniyle uzun süre tam takım çalışamadık. Tam olamayınca neyi eksik, neyi kötü yaptığımızı göremedik. Ufak sakatlıklar hep bizi zorladı. Oyuncularımızı riske etmemeyi seçmiştik bu da iniş çıkışlara neden oldu\" diye konuştu.



ERMAN KUNTER: \"ORTALAMAMIZIN ÜSTÜNDE SAVUNMA YAPTIK\"



Fransa\'da düzenlenen hazırlık turnuvasında iyi oynadıklarını belirten Kunter, \"TÜBAD\'da sakatlıkların da etkisiyle kötüydük ancak bugün iyi oynadık. Mehmet Yağmur dün sakatlandı muhtemelen 3 hafta olmayacak. Bugün bu yüzden Emir\'i geçen sezonki gibi oyun kurucu olarak kullandık. İstatistik olarak baktığımızda çok tehlikeli bir takımı 58 sayıda tuttuk. Hücum gücü çok yüksek bir Gaziantep takımını 58\'de tuttuk. Eğer herkesi 58 sayıda tutarsak her zaman kazanırız muhtemelen. Ara açıldıktan sonra 9 sayıya kadar farkı indirdiler, hücumda sayı atamadığımız zaman zorlandık ancak savunmada mücadele etmeyi sürdürdük. Hem topla hem topsuz savunmada çok iyiydik, ortalamamızın üstünde savunma yaptık\" dedi.



\"HEDEFİMİZ BİRKAÇ OYUNCUYA BAĞLI OLMAMAK\"



Geliştirmeleri gerek çok şey olduğunu söyleyen deneyimli koç, \"Oyuncularımıza hep savunma mentalitesini yerleştirmeye ve maçların böyle kazanıldığını göstermeye çalıştık, savunmadan hızlı hücumları da yaratmaya başladık tam istediğimiz gibi değildi ama bunları da geliştireceğiz. Topu paylaşan bir takımız, egoları indirmeye çalışıyoruz, bugün Göksenin hücumda iyiydi, çok çalıştı pozisyonlar ona geldi bugün. Dwight 6 sayıyla çıkmış, yarın o daha çok atar Göksenin daha az atar belli olmaz. Bizim hedefimiz \'şu oyuncuları durdurursak Galatasaray biter\' dedirtmemek. Bu alanda da gelişmeye çalışıyoruz. Göksenin birkaç tane boş üçlüğü kaçırdı ama ondan son derece memnunum, normal yüzdesiyle atsa daha da yüksek skorlu bir maç çıkarabilirdi\" diyerek sözlerini noktaladı.



GÖKSENİN KÖKSAL: \"BİZ GAZİANTEP\'TEN İYİ BİR TAKIMIZ\"



Göksenin Köksal ise, \"Lige iyi başlamak önemliydi. Genç ve yeni bir takımız. Özgüvenimizin yerine gelmesi açısından önemli maçtı. Gaziantep, TÜBAD Turnuvası\'nda bizi yendi ama o gün de söyledim; biz onlardan daha iyi bir takımız. Seyirciyi arkamıza aldığımız takdirde yenemeyeceğimiz takım yok. Savunmayla kazanılan maçtı. Önümüzde EuroCup maçımız var. En iyi şekilde Bayern Münih maçına hazırlanacağız\" ifadelerini kullandı.



STEFANOS DEDAS: \"RAKİP BİZDEN DAHA İYİYDİ\"



Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas ise, kötü bir maç oynadıklarını belirterek, \"Bizden çok daha iyilerdi. Onları tebrik ediyorum, ilk dakikadan beri çok mücadele ettiler. İlk yarıda hücumda skor bulamadık, neden bilmiyorum tam olarak bir açıklamam yok. Herkes böyle bir ligde oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyor, biz de maça kötü başladığımızda geri dönemedik. Yeni transferlerin ilk maçıydı ve çok heyecanlılardı. Devre arasında maça yeniden başlamak için oyuncularımı ikna etmeye çalıştım ama kazanamadık. İkinci yarıda hep geri dönüş hamlelerini yaptık ama rakibimiz Emir ve Göksenin\'le çok kritik anlarda basketler buldu ve geri dönüşü tamamlayamadık\" dedi.



\"YENİ BİR TAKIM GİBİ GÖRÜNDÜK\"



Sezonun uzun olduğunun altını çizen Dedas, \"Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Bugün yeni bir takım gibi göründük, aslında 1.5 aydır çalışıyoruz. Bu beni rahatsız etti, sanki dün bir araya gelmişiz gibiydi. Maçın başında bence biraz ya çok rahat ya da kendimize çok güvenli çıktık, bu da farkın açılmasına neden oldu. TÜBAD Turnuvasındaki maç etkili olmuş olabilir. Orada 20 sayıyla kaybedip bugün kazanmayı tercih ederdim. Bu maçı unutmalıyız\" diyerek basın toplantısını noktaladı.



DJ WHİTE: \"YETERİNCE SAVAŞMADIK\"



Gaziantep Basketbol\'un önemli isimlerinden DJ White ise \"Yeterince savaşmadık, kıçımıza tekmeyi bastılar. Daha iyi oynayıp iyi skorlar almak için ders almalıyız ve önümüzdeki maçlarda daha iyi mücadele etmeliyiz. Özellikle Hendrix, takım olarak da rakibimiz savunmada işimizi zorlaştırdılar ve istediklerimizi özellikle hücumda yapamadık\" dedi.