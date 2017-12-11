(Görüntülü Haber) Galatasaray kafilesi Sivas'a geldi

Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur\'unda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Sivas Belediyespor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Sivas\'a geldi.

Saat 15.30\'da İstanbul\'dan uçakla Sivas\'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Soğuk havaya rağmen bir grup taraftar Galatasaray kafilesini havalimanında karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Havalimanından Demir Grup Sivasspor takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Galatasaray takımını burada da az sayıda taraftar karşıladı. Galatasaray\'ın Sivas Belediyespor maçı kamp kadrosunda; Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel ve Sefa Özdemir yer aldı.

Sivas Belediyespor - Galatasaray karşılaşması yarın saat 19.30\'da 4 Eylül Stadyumu\'nda oynanacak. Maçı ise Serkan Tokat yönetecek.