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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray kafilesi Florya'da

"Tudor istifa, İmparator Fatih Terim" sesleri Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray'da kafile, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indikten sonra kalkan otobüsle

18 Aralık 2017 12:16

\"Tudor istifa, İmparator Fatih Terim\" sesleri Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Galatasaray\'da kafile, İstanbul Atatürk Havalimanı\'na indikten sonra kalkan otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri\'ne geldi. Havalimanında yoğun bir tepkiye maruz kalan ve istifa çağrılan Igor Tudor\'a olan tepkiler, Florya\'da da sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar \"Tudor istifa\" şeklinde tezahüratta bulunurken, takıma da tepki gösterdi. Taraftarlar ayrıca Fatih Terim lehine de tezahürat yaparken, \"İmparator Fatih Terim\" şeklinde tempo tutuldu. Galatasaray taraftarları meşalelerle birlikte tezahüratta bulunarak, Terim\'i göreve çağırdı.

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