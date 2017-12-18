(Görüntülü Haber) Galatasaray, İstanbul'a döndü

\"Tudor istifa\" sesleri Hırvat çalıştırıcı taraftarların tepkisine gülümseyerek cevap verdi Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 4\'üncü deplasman mağlubiyetini alan Galatasaray İstanbul\'a döndü. Malatya\'dan kalkan uçakla 23.20\'de İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan sarı-kırmızılı kafileyi 20-25 kadar Galatasaray taraftarı karşıladı. Spor şube polisleri de, kafilenin inişinin ardından havalimanında hazır bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar \"Tudor istifa\" şeklinde tezahüratta bulunurken, takıma da tepki gösterdi. Igor Tudor, taraftarların istifa tezahüratlarına gülümseyerek cevap verdi. Hırvat çalıştırıcı aynı zamanda eliyle \"Tamam\" işareti yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de kafileyle birlikte İstanbul\'a gelirken, otobüse binmedi. Galatasaray kafilesinin bir kısmı kendilerine ait otobüse binerek, bir kısmı ise taksi ve özel araç kullanarak havalimanından ayrıldı.