T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray, İstanbul'a döndü

"Tudor istifa" sesleri Hırvat çalıştırıcı taraftarların tepkisine gülümseyerek cevap verdi Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'in 16'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 4'üncü deplasma

18 Aralık 2017 12:15

\"Tudor istifa\" sesleri Hırvat çalıştırıcı taraftarların tepkisine gülümseyerek cevap verdi Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Evkur Yeni Malatyaspor\'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak ligde üst üste 4\'üncü deplasman mağlubiyetini alan Galatasaray İstanbul\'a döndü. Malatya\'dan kalkan uçakla 23.20\'de İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan sarı-kırmızılı kafileyi 20-25 kadar Galatasaray taraftarı karşıladı. Spor şube polisleri de, kafilenin inişinin ardından havalimanında hazır bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar \"Tudor istifa\" şeklinde tezahüratta bulunurken, takıma da tepki gösterdi. Igor Tudor, taraftarların istifa tezahüratlarına gülümseyerek cevap verdi. Hırvat çalıştırıcı aynı zamanda eliyle \"Tamam\" işareti yaptı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de kafileyle birlikte İstanbul\'a gelirken, otobüse binmedi. Galatasaray kafilesinin bir kısmı kendilerine ait otobüse binerek, bir kısmı ise taksi ve özel araç kullanarak havalimanından ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ASLIYÜCEDHA Süper LigEvkur Yeni MalatyasporGalatasarayMalatyaAtatürk HavalimanıSporSarıkırmızılıIgor TudorHırvatGalatasaray Başkanı Dursun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24