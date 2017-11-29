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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray İkinci Başkanı Özyalçın: "Basını karşına almak, ateşle oynamak demektir"

"Mayıs, Galatasaray'ın kükreme ayıdır" Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)   Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

29 Kasım 2017 02:46

\"Mayıs, Galatasaray\'ın kükreme ayıdır\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)


 

Galatasaray İkinci Başkanı Cengiz Özyalçın, Sivas Belediyespor\'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galip gelmenin güzel olduğunu söyleyen Özyalçın, \"Ama her Galatasaraylı gibi benim de aklım cumartesi günkü maçta. Bizim için yaşamsal bir maç. Biz bugün Sivas Belediyespor Başkanı ile birlikte izledik maçı. Sivas güzel oynadı ama takımımız yedekti. Yine de güzel bir maçtı\" dedi.

\"MAYIS, GALATASARAY\'IN KÜKREME AYIDIR\"

Ligi, bir maraton olarak gördüğünü söyleyen Özyalçın, \"Bu maratonun belirli süreçlerinde ileri çıkabilirsin, geride kalabilirsin. Galatasaray\'ın hedeflediği, 34\'üncü hafta, yani Mayıs ayı. Galatasaray, Mayıs ayını sever. Galatasaray\'ın hedefi şampiyonluktur. Galatasaray\'ın kükreme ayıdır Mayıs ayı. 12\'nci haftada birtakım maçlarda olası puan kayıplarını hesap ederek ilerlemek gerekiyor. Antalyaspor maçından sonra \'Bu takım şampiyon olur mu\' sorusuna daha çok ligin başındayız demiştim. Galatasaray daima bir numaradır\" diye konuştu.

Feghouli\'nin performansı ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Cengiz Özyalçın, \"Feghouli konusuna girmek istemiyorum. Bu teknik bir konu\" dedi.

Özyalçın son olarak Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Igor Tudor ile basın mensupları arasında yaşanan gerilim ile ilgili gelen bir soruya ise \"Bir sporcu ve siyasinin basını karşısına alması demek, ateşle oynaması demektir\" yanıtını verdi.

 

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