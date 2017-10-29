(Görüntülü Haber) Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş maçının ardından

Galatasaray HDI Sigorta Antrenörü Özbey: \"Biz Galatasaray formasının hakkını vererek oynamak istiyoruz\"





Beşiktaş Antrenörü Düzceler: \"Basit hatalar yapıyoruz. Bu da oyuncularımızın çok genç olmasından kaynaklı\"





Voleybol Efeler Ligi 7. hafta derbi maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Beşiktaş\'ı 3-0 yendi.



Türkiye açısından çok önemli bir günde böyle bir derbi oynamanın kendileri adına çık güzel olduğunu belirten Beşiktaş Antrenörü Hüseyin Düzceler, \"Bizim adımıza çok güzeldi. Lige çok genç bir takımla devam ediyoruz. 2000-2001 doğumlu sporcularımızla oynuyoruz Efeler Ligi\'nde. Tecrübe açısından genç bir takımız. İyi voleybol oynamaya çalışıyoruz ve tecrübe kazanıyoruz. Beşiktaş\'a adına iyi bir takım havası vermeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ancak bir yerde tıkanıyoruz. 3 yabancı ve güçlü oyuncularla karşı karşıya oynamak bizim için zor oluyor. Ancak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz\" dedi.



\"BASİT HATALAR YAPIYORUZ. BU DA OYUNCULARIMIZIN ÇOK GENÇ OLMASINDAN KAYNAKLI\"



2\'nci sette oyuna ortak olan ancak son anlardaki basit hatalarla seti kaybettiklerini belirten Düzceler, \"Basit hatalar yapıyoruz. Bu da oyuncularımızın çok genç olmasından kaynaklı. Karşımızda oynayan oyuncuların voleybol yaşları, bizim oyuncularımızın yaşından daha büyük. 17-18 yaşında oyunculardan oluşan bir takımız. Karşı tarafta çok güçlü, tecrübeli oyuncular var. Tabii ki basit hatalar yapmamız çok doğal\" şeklinde konuştu.



\"BİZ GALATASARAY FORMASININ HAKKINI VEREREK OYNAMAK İSTİYORUZ\"



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlayarak sözlerine başlayan Galatasaray HDI Sigorta Antrenörü Nedim Özbey ise, \"Beşiktaş genç bir takımla oynamasına rağmen iyi mücadele etti. Gerçekten kutluyorum onları. Ancak biz tecrübeli bir takımız. Onlardan iyi bir takımız. Kazandık 3-0. Önümüzdeki hafta İstanbul BŞB ile bir maçımız var. O maça hazırlanacağız. Hedef maçlarımızdan bir tanesi. Galibiyet için gideceğiz\" ifadelerini kullandı.



Öncelikle rakibin formasına saygı duyduklarını belirten Özbey, \"Beşiktaş Kulübü formasıyla sahaya çıkan kim varsa ona saygı duyuyoruz. Biz Galatasaray formasının hakkını vererek oynamak istiyoruz. Bir ara genç oyuncular, ağabeylerinden çok etkilendiler. Onlar yavaş oynarken, Beşiktaş bir ara öne geçti. Ama tabii ki çok farklar var. O kadar büyük farkla var ki ben Teodor\'u çıkarttım oyundan. 2.11 boyunda dünyanın en önemli orta oyuncularından bir tanesi. Gençlerle oynayalım diye biraz da yardım ettik. Neticede kazanmasını bildik. Beşiktaş\'ın önü açık. Önümüzdeki yıllarda çok önemli oyuncular yetiştirecek. Yetiştirici bir kulüp çünkü. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş oyuncu yetiştiriyor. Öteki tarafta bankalar, firmalar alıyor. Bunun da herhalde bir izahı vardır\" dedi.



