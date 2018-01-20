(Görüntülü Haber) Galatasaray Genel Kurulu'nda Mustafa Cengiz farkı kapatıyor

Fark 43\'e indi Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu\'nda büyük bir heyecan yaşanıyor. Mevcut başkan Dursun Özbek, ilk 6 sandığın hepsini üstün götürdü ve rakibi Mustafa Cengiz\'e 157 oy fark attı. Daha sonra açılan 5 sandıkta ise Mustafa Cengiz\'in ismi daha fazla çıktı. Cengiz, bu 5 sandıkta ciddi bir atak yaparak farkı 43\'e kadar indirdi. Şu ana kadar 11 sandık geride kalırken, Dursun Özbek\'in bin 16, Mustafa Cengiz\'in ise 973 oyu bulunuyor. ADAYLAR SEÇİMİ HEYECANLA TAKİP EDİYOR Öte yandan seçimli genel kurulda kıyasıya rekabet devam ederken, iki aday da oyların sayımını heyecanla takip ediyor.