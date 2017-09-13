T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray Futbol Takımı, Fluo ile sponsorluk anlaşması imzaladı (2)

Başkan Özbek: "Her iki firma için de güç birliği olacak" MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mavrogenis: "Galatasaray, çok büyük bir marka" Galatasaray Kulübü Ceosu Ali Öğüdücü: "Hep beraber iyi iş yapacağımızı düşünüyorum" Galatasaray F

13 Eylül 2017 14:57

Başkan Özbek: \"Her iki firma için de güç birliği olacak\" MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mavrogenis: \"Galatasaray, çok büyük bir marka\" Galatasaray Kulübü Ceosu Ali Öğüdücü: \"Hep beraber iyi iş yapacağımızı düşünüyorum\" Galatasaray Futbol Takımı ile teknoloji firması Fluo\'nun \'şort sponsorluk anlaşması\' imza töreni Türk Telekom Stadyumu\'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Alexios Mavrogenis\'in katılımıyla gerçekleştirilecekti. Toplantıya ayrıca Butahan Manzakoğlu ile Ali Öğüdücü de katıldı. ÖZBEK: \"HER İKİ FİRMA İÇİN DE GÜÇ BİRLİĞİ OLACAK\" Galatasaray\'ın yurt dışında en çok bilinen Türk takımı olduğunu belirten Başkan Özbek, \"Bu çerçevede büyük firmaların partnerlik ve sponsorluk için talep alan kulübü. Fluo ise bu yolda iyi ilerleyen bir makara. Yunanistan menşeili bir marka. İklimlendirme sisteminde başarılı olan firma. Her iki firma için de güç birliği olacak. Şampiyonluk yolunda bize katkıda bulunacaktır. 2017-2018 sezonu için Galatasaray\'a faydalı olacaktır. Galatasaray ile Fluo arasında yapılan anlaşmanın her iki firmaya da hayırlı olmasını diliyorum\" şeklinde konuştu. ÖZBEK: \"GALATASARAY İÇİN ÖZEL BİR SENE\" Fluo ile 1+1 yıllık sözleşme yaptıklarının açıklayan Özbek, \"Futbolda formanın kol kısmı boş. Çalışmalarımız sürüyor. Kısa sürede bitecek. Kadın ve erkek basketbolda bir kurul ile anlaşma üzerine çalışıyoruz. Diğerleri için çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray için özel bir sene. Galatasaray\'ın hem başarıya koştuğu ve finansal açıdan başarılı geçmesi gereken bir dönem\" dedi. ALEXİOS MAVROGENİS: \"GALATASARAY, ÇOK BÜYÜK BİR MARKA\" 3 yıl önce Türkiye pazarına girdiklerini söyleyen Alexios Mavrogenis, \"İki sene önce Türkiye\'de Flou markasını yaptık. Bu sene Türkiye\'de yanıtım yapmaya karar verdik. Bu doğrultu da Galatasaray, yatırım yapmaya karar verdiğimiz bir marka oldu. Flou, Türkiye\'deki tüketicilere aktarmak için karar verdik. Galatasaray, çok büyük bir marka. Çok mutluyuz. Daha iyi olmasını diliyorum. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum\" diye konuştu. ALİ ÖĞÜDÜCÜ: \"HEP BERABER İYİ İŞ YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\" Galatasaray Kulübü CEO\'su Ali Öğüdücü ise, \"Flou Yunanistan\'da değerli bir teknoloji markası. Türkiye\'de güçlü olmak için bence en doğrusu yaptılar. Galatasaray ile anlaştılar. Hep beraber iyi iş yapacağımıza inanıyorum\" ifadelerini kullandı. Fluo Mobile Ülke Müdürü Butahan Manzakoğlu, Galatasaray ile anlaşma yaptıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BaşkanElektronik Yönetim Kurulu Başkanı MavrogenisKulübü Ceosu AliFutbol TakımıFluoTürk Telekom Stadyumu Galatasaray Başkanı DursunMNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Alexios MavrogenisToplantıyaButahan ManzakoğluAli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24