(Görüntülü Haber) Galatasaray Futbol Takımı, Fluo ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Başkan Özbek: \"Her iki firma için de güç birliği olacak\" MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mavrogenis: \"Galatasaray, çok büyük bir marka\" Galatasaray Kulübü Ceosu Ali Öğüdücü: \"Hep beraber iyi iş yapacağımızı düşünüyorum\" Galatasaray Futbol Takımı ile teknoloji firması Fluo\'nun \'şort sponsorluk anlaşması\' imza töreni Türk Telekom Stadyumu\'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve MNT Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Alexios Mavrogenis\'in katılımıyla gerçekleştirilecekti. Toplantıya ayrıca Butahan Manzakoğlu ile Ali Öğüdücü de katıldı. ÖZBEK: \"HER İKİ FİRMA İÇİN DE GÜÇ BİRLİĞİ OLACAK\" Galatasaray\'ın yurt dışında en çok bilinen Türk takımı olduğunu belirten Başkan Özbek, \"Bu çerçevede büyük firmaların partnerlik ve sponsorluk için talep alan kulübü. Fluo ise bu yolda iyi ilerleyen bir makara. Yunanistan menşeili bir marka. İklimlendirme sisteminde başarılı olan firma. Her iki firma için de güç birliği olacak. Şampiyonluk yolunda bize katkıda bulunacaktır. 2017-2018 sezonu için Galatasaray\'a faydalı olacaktır. Galatasaray ile Fluo arasında yapılan anlaşmanın her iki firmaya da hayırlı olmasını diliyorum\" şeklinde konuştu. ÖZBEK: \"GALATASARAY İÇİN ÖZEL BİR SENE\" Fluo ile 1+1 yıllık sözleşme yaptıklarının açıklayan Özbek, \"Futbolda formanın kol kısmı boş. Çalışmalarımız sürüyor. Kısa sürede bitecek. Kadın ve erkek basketbolda bir kurul ile anlaşma üzerine çalışıyoruz. Diğerleri için çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray için özel bir sene. Galatasaray\'ın hem başarıya koştuğu ve finansal açıdan başarılı geçmesi gereken bir dönem\" dedi. ALEXİOS MAVROGENİS: \"GALATASARAY, ÇOK BÜYÜK BİR MARKA\" 3 yıl önce Türkiye pazarına girdiklerini söyleyen Alexios Mavrogenis, \"İki sene önce Türkiye\'de Flou markasını yaptık. Bu sene Türkiye\'de yanıtım yapmaya karar verdik. Bu doğrultu da Galatasaray, yatırım yapmaya karar verdiğimiz bir marka oldu. Flou, Türkiye\'deki tüketicilere aktarmak için karar verdik. Galatasaray, çok büyük bir marka. Çok mutluyuz. Daha iyi olmasını diliyorum. İyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum\" diye konuştu. ALİ ÖĞÜDÜCÜ: \"HEP BERABER İYİ İŞ YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM\" Galatasaray Kulübü CEO\'su Ali Öğüdücü ise, \"Flou Yunanistan\'da değerli bir teknoloji markası. Türkiye\'de güçlü olmak için bence en doğrusu yaptılar. Galatasaray ile anlaştılar. Hep beraber iyi iş yapacağımıza inanıyorum\" ifadelerini kullandı. Fluo Mobile Ülke Müdürü Butahan Manzakoğlu, Galatasaray ile anlaşma yaptıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı.