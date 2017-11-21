(Görüntülü Haber) Galatasaray Futbol Direktörü Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"

\"Hem Igor Tudor, Hem Ayhan Akman takımla birlikte antrenmanda\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)





Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, başkan Dursun Özbek ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.



Görüşmenin başkan ile kendisi arasında olduğunu belirten Ergün, \"Başkanımız, son haftalardaki kötü performans ve kötü sonuçlar ile ilgili benden detaylı bir rapor talep etti. Camiamızın, yönetimimizin ve taraftarlarımızın beklentileri doğrultusunda ciddi bir çalışma yapmamızı ve teknik heyetin uyarılmasını istedi. Şu anda hala ligin lideriyiz, bize yakışmayan bir mağlubiyet aldık. Sezon sonuna kadar gidebilecek güçteyiz, kimse merak etmesin. Bu takım, bu sezon ligi şu anki yerinde bitirecek\" dedi.



\"HEM IGOR TUDOR, HEM AYHAN AKMAN TAKIMLA BİRLİKTE ANTRENMANDA\"



Aytemiz Alanyaspor maçında taraftarları tribüne beklediğini söyleyen Ergün, \"Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Onlar bizim itici gücümüz. Koşa koşa stada gelmelerini istiyoruz. Bu hafta sonu onların gurur duyacağı bir performans izleyecekler\" diye konuştu.



Ergün, Igor Tudor ve Ayhan Akman\'ın geleceği ile ilgili gelen bir soruya, \"Hem Igor Tudor hem de Ayhan Akman takımla birlikte antrenmandalar. Bize yönetim tarafından herhangi bir şey iletilmedi\" dedi.



Cenk Ergün, Younes Belhanda\'nın bir Fransız spor kanalına yaptığı açıklamaların çarpıtılığını belirterek, \"Ben Belhanda\'nın açıklamalarının orijinalini takip ettim. Açıklamaları çarpıtılıyor. Kendisi milli aradan sonra sadece 2 idmana çıkabildi. Tam hazırlanamadık demesinin sebebi de bu. Bu eksikliği milli araya bağlıyor\" ifadelerini kullandı.