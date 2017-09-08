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Spor

(Görüntülü Haber) Galatasaray Başkanı Özbek: "Yabancı sınırı konusundaki gündemi gerçekçi bulmuyorum" (2)

SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA "Asamoah'ı Juventus son anda bize göndermek istemedi

08 Eylül 2017 18:48

SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA \"Asamoah\'ı Juventus son anda bize göndermek istemedi. Ara transfer döneminde kendisiyle tekrar ilgileneceğiz\" \"Yönetim olarak amacımız ilk olarak taraftar ve camianın sevdiği bir futbol ortaya koymaktı\" Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni transferler Jason Denayer, Iasmin Latovlevici ve Cedric Carrasso\'nun imza töreninde konuştu. Özbek\'in öne çıkan sözleri şöyle; - Tudor\'un genç, dinamik ve futbolun içinden gelen Galatasaray\'ı seven bir kişiliği var. - Yönetim olarak kendisinin arkasında durmamız gerekiyordu. Yönetim olarak kendisine gereken desteği verdik. - Türkiye\'deki takımların yüzde 100\'e yakınında artık çok yabancı futbolcu var. Bu durum sadece bizde yok. - Türkiye\'deki takımların, uluslararası mücadelelerde başarılı olması için onlarla aynı koşullarda mücadele etmeleri lazım. - Geçmişte baktığımız zaman Milli Takım olarak düşük yabancı sayısıyla da başarısız olduğumuz dönemler var. - Milli Takım\'daki başarısızlığın sebebi yabancı sınırı değil. Bunun çözümü Almanya gibi altyapıya önem vermekten geçer. - Sonuç olarak bu konudaki düşüncemiz belli. Yabancı sınırı konusundaki gündemi gerçekçi bulmuyorum. - Asamoah konusunda, Juventus son anda bize göndermek istemedi. Ara transfer döneminde kendisiyle tekrar ilgileneceğiz. - Yönetim olarak amacımız ilk olarak taraftar ve camianın sevdiği bir futbol ortaya koymaktı.

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