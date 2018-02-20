(Görüntülü Haber) Galatasaray Başkanı Cengiz'den hakem eleştirisi (1)

\"Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir\" \"Biz Galatasarayız ve asla pes etmeyiz. Biz çarpışarak, vuruşarak ölürüz\" \"Federasyona da MHK\'ye de fanatik Fenerbahçeli gelsin. En değerli rakibimiz oldukları için söylüyorum\" Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hakem hatalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, \"Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir\" dedi. Sarı-kırmızılı kulüp, Türk Telekom Arena\'da Jeunesse Global ile sponsorluk anlaşması imzaladı. İmza törenine; Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Okan Böke, Jeunesse Global Avrupa İş Geliştirme ve Event Direktörü Luigi di Salvo ve Jeunesse Global Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs Genel Müdürü Devrim Hamaratlar katıldı. İmzaların atılmasının ardından gündeme dair soruları yanıtlayan Başkan Cengiz, hakemlerle ilgili taraftarlarının ve camiasının tepkilerini çok iyi bildiklerini belirterek, \"Burası Türkiye. Maalesef, Cenap Şahabettin\'in dediği gibi, \'Bu ülkede mütevazı görünmeyin, gerçek sanırlar.\' Siz ne kadar efendi olursanız, asil cevap verirseniz, bu maalesef yanlış değerlendiriliyor. Sizin efendiliğiniz, kibar duruşunuz, zayıflık pısırıklık, özür dileyerek söylüyorum, yumuşaklık olarak algılanıyor. Biz, Galatasaray olarak ağlak ve zırlak bir toplum değiliz. Biz mağlubiyeti de sinemize gururla çekeriz. Genel bir savaşta, kısa bir mağlubiyetler alabiliriz. Biz Galatasarayız ve asla pes etmeyiz. Biz çarpışarak, vuruşarak ölürüz. Biz Galatasarayız, haftada 2 demeç, 3 tane zırvalayan sözler söylemeyiz. Hakemler hata yapabilir ancak aynı hatayı 7 kere yaparsa bu kangrenleşmiş bir problemdir\" diye konuştu. Sarı-kırmızılı başkan Cengiz, kim yönetirse yönetsin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu\'nda (MHK) görev alanların tarafsız olması gerektiğini ifade ederek, \"Federasyon bizim federasyonumuz, MHK bizim komitemiz. Basında anlamsız laflar var, \'MHK Galatasaraylı, TFF Beşiktaşlı.\' diye. Federasyona da MHK\'ye de fanatik Fenerbahçeli gelsin. En değerli rakibimiz oldukları için söylüyorum. Bir insan tuttuğu takım ne olursa olsun objektif değerleri yerin altına alıyorsa \'Yazıklar olsun.\' deriz. Bu oyunda da olmayız, bu oyunu da bozarız\" şeklinde konuştu. Mustafa Cengiz, hakemlerin adalet dağıtıcı kişiler olmadığını dile getirerek, \"Hakemlere sesleniyorum, lütfen tıraş olurken aynaya bakın. Maçları tekrar izleyip bakın. Bütün tartışmalı pozisyonlar Galatasaray\'ın aleyhine yorumlanıyor. Galatasaray\'a çok rahat kart çıkarılıyor, yan hakem çok rahat müdahale ediyor. Eşitlik olsun. Türkiye\'de hakemler yanlış eğitiliyor. Hakemlerden adalet bekliyorlar, yanlış. Hakemler adalet dağıtamaz. Hakem tahkim demektir, gözleyen demektir. İngilizcesi \'Referee\', referanstan gelir. Sahada siz hakemi hakim olarak görürseniz, bu takıma yanlış yaptım öbürüne de yanlış yapayım duygusuna kapılır. Hakemler hakim değildir. Hakem, gördüğünü çalan, kuralları uygulayan egemendir. Hakemler kendilerini hakim zannetmesin, haklarımızı da yemesin. Galatasaray\'ın lütfen önünü kesmeyin. Herkese adil olun. Kimse mutlu değil. Galatasaray asla pes etmeyecektir\" dedi. MHK\'nin kendi içindeki sorunlarla ilgilenmediklerini anlatan başkan Cengiz, \"Yeter ki haksızlık yapmasınlar, objektif olsunlar. Toplumsal kanaat ve vicdan önemlidir. Toplum vicdanında, bir takıma, gruba ve bir aileye haksızlık yapıldığına inanılıyorsa o vicdan sel olur haksızlık yapanı ezer\" diye konuştu. UEFA\'nın Finansal Fair Play (FFP) uygulamasıyla ilgili \"Galatasaray Avrupa\'dan ceza alır mı?\" sorusuna ise Mustafa Cengiz, \"Maalesef mali açıdan iyi bir durumda değiliz. Uymadık buna (FFP). Açık konuşalım, biz geldiğimiz günden beri FFP\'yle ilgili çalışıyoruz. Mesaimizin yarısını buna veriyoruz. Federasyonumuz da Servet Yardımcı başkanımız da bu konuda bize yardımcı olacak. Türk takımlarının içinde bulunduğu durumun UEFA tarafından anlayışla karşılanmasını istiyoruz. Biz 3 haftada 8.5 milyon lira stat geliri elde ettik. İnşallah 4,5 olur ama 3 büyük kulüp Türk sporunun çimentosudur\" yanıtını verdi. Geldikleri günden beri 24 saatlerini Galatasaray için harcadıklarını ifade eden Başkan, Dursun Özbek\'in kulüpten alacaklarıyla ilgili de şunları söyledi; \"Sevgili Dursun başkanımız değerli bir Galatasaraylıdır. Bizim kimseye özel bir kastımız, düşmanlığımız yok. O da kendi perspektifi içinde Galatasaray\'a hizmet etmiş, maddi yardımda bulunmuş bir kardeşimizdir. Bu maddi yardımdan temdihi kaldırılım. Olay bu. Onu kaldıracağızımıza ve reel rakamlarda anlaşacağımıza inanıyorum. O da Galatasaraylı. Biz, Galatasaray\'da bir taşı bir metre ileri götüren herkese teşekkür ederiz.\"