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Spor

(Görüntülü Haber) Futsal 1. Lig ve 2. Lig müsabakaları devam ediyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, milli takım kadrosunun Afyonkarahisar'da düzenlenen B2, B3 Futsal 1

30 Mart 2018 15:33

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA) TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, milli takım kadrosunun Afyonkarahisar\'da düzenlenen B2, B3 Futsal 1. Lig ve 2. Lig müsabakaları sonunda şekilleneceğini söyledi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu\'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan B2, B3 Futsal 1. Lig ve 2. Lig birinci devre müsabakaları Afyonkarahisar\'da devam ediyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksi\'ndeki Tınaztepe (A) ve Çiğiltepe (B) spor salonlarında yapılan müsabakalar 3 Nisan\'da sona erecek. 16 TAKIM MÜCADELE EDİYOR Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu, müsabakalarda 1. lig ve 2. lig de 8\'er olmak üzere 16 takımın mücadele ettiğini söyledi. Müsabakalar sonunda Futsal Milli takımı kadrosunun seçileceğini kaydeden Başkan Vekili Tanrıkulu, bunun yanı sıra organizasyonların görme engelli sporcuları topluma kazandırdığını vurguladı. Orhan Tanrıkulu, \"Bu organizasyonda milli takımımız oluşacak. Bu yıl Avrupa Şampiyonası var. Organizasyonu Türkiye\'ye aldık. Burada seçilen futbolcularımız Avrupa Şampiyonası\'nda ülkemizi temsil edecek\" dedi. \"MİLLİ TAKIM SEÇMELERİNİN BİRİNCİ AYAĞINI DA BURADA YAPIYORUZ\" Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Futsal Milli Takım antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Ali Genç ise milli takım seçmelerinin birinci ayağını gerçekleştireceklerini dile getirdi. Ali Genç, \"Birinci devre müsabakaları 3 Nisan\'da tamamlanacak. İkinci devre müsabakaları başka illerde oynayacak. 2018 yılı ilk yarısında karşılaşmaların burada oynanmasının en önemli sebeplerinden birisi de özellikle Futsal 2018 Avrupa Şampiyonası\'nın ülkemizde yapılacak olması. Bu nedenle Milli takım seçmelerinin birinci ayağını da burada yapmış olacağız. Burada belirlediğimize sporcuları gelişim kampına alacağız. Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına bu şekilde başlamış olacağız\" dedi.

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