(Görüntülü Haber) Futbolculardan genç komedyene destek

Antalya-(DHA) ANTALYA\'da stand-up gösterileri yapan komedyen Oktay Şenol\'a, Fenerbahçeli Alper Potuk ve Galatasaraylı Ahmet Çalık çektikleri videolu mesajla destek verdi. Milli futbolcular Şenol\'un 27 Aralık Çarşamba günü Antalya\'da yapacağı gösteri öncesi çektikleri videolarda başarı dileklerini iletti.Akdeniz Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi\'nden mezun olan Oktay Şenol, AÜ Radyosu Üni Fm\'de 4 sene mizah programı yaptıktan sonra Antalya\'da tek kişilik stand-up gösterileri yapmaya başladı. 2 yıldır Kaleiçi\'nde kafelerde ve üniversitelerde gösteri yapan Şenol, geçen yıl da İstanbul- BKM\'de Açık Mikrofon\'da sahneye çıktı. 27 Aralık\'ta Mall of Antalya Sahnesi\'nde seyirciyle buluşacak olan Oktay Şenol\'a, milli futbolculardan destek videosu geldi. Galatasaraylı Ahmet Çalık çektiği videoda, Oktay Şenol 27 Aralık\'ta Mall of Antalya Sahnesi\'nde derken Fenerbahçeli Alper Potuk ise \'Oktay kardeşim 27 Aralık\'ta Mall of Antalya Sahnesi\'nde başarılar diliyorum dedi. MORAL VE GÜÇ OLDU Yaptığı espriler ve ünlü taklitleriyle büyük beğeni toplayan Oktay Şenol, futbolcuların bu desteğinden ok mutlu olduğunu belirtti. Şenol, Futbol benim hayatımın bir parçası. Ünlü taklitleri gösterimizin bir parçası ve futbol camiasından da birçok kişinin taklidini yapıyorum. Gösterimizde de futbolla ilgili bir bölüm var. Futbolcu arkadaşlardan destek videosu almak bana güç ve moral verdi. Herkesi 27 Aralık\'ta Mall of Antalya Sahnesi\'ne bekliyorum diye konuştu.