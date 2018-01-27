(Görüntülü Haber) Futbolcular, Zeytin Dalı Harekatı'na asker kepiyle sahaya çıkarak destek verdi

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) EDİRNE\'de Amatör Futbol U-19 Ligi\'nde mücadele eden Mega Gençsporlu futbolcular Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için sahaya başlarına asker kepi takarak çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütü PKKYPG\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na Edirne\'de amatör ligde mücadele eden futbolculardan da destek geldi. Edirne Amatör Futbol U-19 Ligi\'nde mücadele eden Mega Gençspor ile DSİ ile karşı karşıya geldi. Mega Gençsporlu futbolcular maç öncesi sahaya başlarına asker kepi takarak ellerinde, \'İstikamet Kızıl elma, bin ölür bin diriliriz. Zeytin Dalı\' yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi asker selamı da veren genç futbolcular amaçlarının Afrin\'de savaşan askerlerimize destek olmak olduğunu söyledi. Mega Gençspor Kulübü Başkanı Onur Selamsızlardan, amaçlarının Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan, Mehmetçiklere destek olmak olduğunu belirterek, futbolcuların asker kepi takarak maça çıktığını söyledi. Kulübün sportif direktörü Aytaç Demiran da amaçlarının 2071 ruhunu taşıyan kişiler yetiştirmek olduğunu ifade ederek, Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah\'ın izniyle hiçbir kefere sırtımızı yere getiremeyecek dedi. Futbolcular Tolga Özbudan, Doruk Selamsızlardan ve Umut Can, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için kep taktıklarını söyledi. Rakipleri DSİ takımının futbolcularının alkışları arasında sahaya Mehmetçik kepi ile sahaya çıkan Mega Gençsporlu futbolcular, sahada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.