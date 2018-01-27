T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Futbolcular, Zeytin Dalı Harekatı'na asker kepiyle sahaya çıkarak destek verdi

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) EDİRNE'de Amatör Futbol U-19 Ligi'nde mücadele eden Mega Gençsporlu futbolcular Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için sahaya başlarına asker kepi takarak çıktı

27 Ocak 2018 20:28

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA) EDİRNE\'de Amatör Futbol U-19 Ligi\'nde mücadele eden Mega Gençsporlu futbolcular Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için sahaya başlarına asker kepi takarak çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de terör örgütü PKKYPG\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na Edirne\'de amatör ligde mücadele eden futbolculardan da destek geldi. Edirne Amatör Futbol U-19 Ligi\'nde mücadele eden Mega Gençspor ile DSİ ile karşı karşıya geldi. Mega Gençsporlu futbolcular maç öncesi sahaya başlarına asker kepi takarak ellerinde, \'İstikamet Kızıl elma, bin ölür bin diriliriz. Zeytin Dalı\' yazılı pankartla çıktı. Maç öncesi asker selamı da veren genç futbolcular amaçlarının Afrin\'de savaşan askerlerimize destek olmak olduğunu söyledi. Mega Gençspor Kulübü Başkanı Onur Selamsızlardan, amaçlarının Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan, Mehmetçiklere destek olmak olduğunu belirterek, futbolcuların asker kepi takarak maça çıktığını söyledi. Kulübün sportif direktörü Aytaç Demiran da amaçlarının 2071 ruhunu taşıyan kişiler yetiştirmek olduğunu ifade ederek, Afrin\'de görev yapan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah\'ın izniyle hiçbir kefere sırtımızı yere getiremeyecek dedi. Futbolcular Tolga Özbudan, Doruk Selamsızlardan ve Umut Can, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için kep taktıklarını söyledi. Rakipleri DSİ takımının futbolcularının alkışları arasında sahaya Mehmetçik kepi ile sahaya çıkan Mega Gençsporlu futbolcular, sahada birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAY EDİRNEDHA EDİRNE Amatör Futbol U19 LigiMega GençsporluTürk Silahlı Kuvvetleri AfrinZeytin Dalı HarekatıTürk Silahlı KuvvetleriAfrinPKKYPGZeytin Dalı Harekatı EdirneEdirne Amatör Futbol U19 LigiMega Gençspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24