(Görüntülü Haber) FURKANCILAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALTINDA ADLİYEYE ÇIKARILDI

HaberÇağlar ÖZTÜRK-Akif ÖZDEMİR-Eser PAZARBAŞI-KameraADANA,(DHA)ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'unda aralarında bulunduğu 28 kişi alınan yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 Ocak\'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na operasyon düzenledi. \'Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma\' suçlamasıyla Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kurucu başkan Alparslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE POLİS GELDİ Adana emniyeti Kuytul\'unda aralarında bulunduğu 28 kişiyi yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk etti. Çevre illerden gelen takviye çevik kuvvet polisleri adliye civarında kuş uçurtmadı. Adliyeye çıkan sokaklar ve İnönü Parkı etrafı ve polis bariyerleri ile kapatıldı. Ayrıca yol kenarlarında TOMA araçları hazır bekletildi.