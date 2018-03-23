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(Görüntülü Haber) Fünyeyle patlatılan valizden bebek bezi çıktı

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan valiz, bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı

23 Mart 2018 20:13

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan valiz, bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden bebek bezi ve kıyafetler çıktı. Merkez Kayapınar ilçesi Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan 3\'üncü Sanayi Sitesi\'nde bir iş yerinin önüne bugün öğlen saatlerinde valiz bırakıldı. Çevredekiler patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Olay yerine bomba imha uzmanı ile ekipler sevk edildi. Polis, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, geçişe izin vermedi. Fünye ile patlatılan valizden bebek bezi ve kıyafetler çıktı.

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