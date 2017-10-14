T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Fünye ile patlatılan şüpheli valiz boş çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK'te, kaldırıma bırakılan valiz bomba paniğine neden oldu

14 Ekim 2017 14:02

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK\'te, kaldırıma bırakılan valiz bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Dün akşam saatlerinde 100\'üncü Yıl Mahallesi 1005’inci Cadde\'deki kaldırıma bırakılan valizden şüphelenenler polisi aradı. Polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Cep telefonu sinyalleri jammer ile kesildi. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı valizi fünye ile patlattı. Boş çıkan valiz, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Cadde yeniden trafiğe açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜKDHA KARABÜKFünyeDünYıl MahallesiCaddePolisCepBoşEmniyet Müdürlüğü Cadde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24