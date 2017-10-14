(Görüntülü Haber) Fünye ile patlatılan şüpheli valiz boş çıktı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK\'te, kaldırıma bırakılan valiz bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.



Dün akşam saatlerinde 100\'üncü Yıl Mahallesi 1005’inci Cadde\'deki kaldırıma bırakılan valizden şüphelenenler polisi aradı. Polis, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Cep telefonu sinyalleri jammer ile kesildi. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı valizi fünye ile patlattı. Boş çıkan valiz, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Cadde yeniden trafiğe açıldı.