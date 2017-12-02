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(Görüntülü Haber) Fünye ile patlatılacaktı, son anda sahibi geldi

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY'de sahipsiz valiz ve çuval polisi alarma geçirdi

02 Aralık 2017 20:18

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY\'de sahipsiz valiz ve çuval polisi alarma geçirdi. Polis, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı ve bomba imha ekibi çağırdı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada unutulan eşyaların sahibi geldi.


 

Olay Rıhtım Caddesi Beşiktaş vapur iskelesi yakınında meydana geldi. Uzun bir süre meydanda sahipsiz valiz ve çuvalı görenler, polise şüpheli paket ihbarı yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti ve bomba imha uzmanına haber verdi. Polis ayrıca çevredeki meraklı kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı. 

Olay yerine gelen bomba imha uzmanın, valiz ve çantayı fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada sahibi geldi.


 

Polis, şahsın GBT sorgusunu yaptıktan sonra çuval ve valizin içi açılarak kontrol edildi. Valizin içinde giysi ve battaniye olduğu tespiti edilirken, kimlik bilgileri alınan şahıs eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı.


 

Güvenlik şeridi kaldırlarak meydan tekrar yaya trafiğine açıldı.

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