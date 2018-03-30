(Görüntülü Haber) Fuhuşa zorladığı eşinin çocuk yapmasına da izin vermemiş

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 15 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4\'ü kadın, 41 kişiden 24\'ü adliyeye sevk edildi. Resmi nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen Gökhan T.\'nin günde bin 500 lira kazanan eşinin vücudunun bozulmaması için çocuk yapmasına izin vermediği iddia edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Mart\'ta kentte internet sitesi üzerinden fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İnternet sitesinin Gaziantep merkezli bir fuhuş çetesi tarafından kurulduğunu belirleyen ekipler, çetenin 10 ilde daha eskort sitesi işlettiğini tespit etti. Yapılan 4.5 aylık araştırmada, çetenin lideri ve sitelerin sahibinin İ.H.D. (44), internet sitesi yöneticilerinin ise A.A. (34), M.Y. (32), K.K. olduğu belirlendi. 41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Adana merkezli operasyonda Ankara, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Muğla, Hatay, Diyarbakır ve Malatya\'da 41 adrese 350 polis ile eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler İ.H.D., A.A., M.Y. ve K.K.\'nin de aralarında bulunduğu 4\'ü kadın 41 kişiyi, \'İnsan ticareti, örgüt kurma, örgüte üye olma, fuhuşa teşvik ve zorlama, fuhuşa aracılık ve yer temini etmek\' suçlarından gözaltına aldı. 11 eskort sitesinde 52 kadına fuhuş yaptıran çetenin liderliğini yapan Ali A.\'nın evinde yapılan aramada çelik kasada 365 bin lira para bulundu. Eskort sitesinin yöneticiliğini yapan Muharrem Y.\'nin ise platin ve gold olarak iki tip üyeliğin bulunduğu sitelere, kadınları haftalık 300 ile 500 lira arasında değişen ücretlerle üye yaptığı belirlendi. ÖNCE BAKIM, SONRA FUHUŞ Çete üyesi kadın kuaförü Burak A.\'nın ise fuhuş yaptırdığı kadınların ilanını eskort sitelerine verdiği, fuhuşa gidecek olan kadınların ise saçlarını ve kişisel bakımlarını yaptıktan sonra erkeklere gönderdiği ortaya çıktı. Ayrıca operasyonda nikahlı eşlerine bile fuhuş yaptıran Bayram U. ve Gökhan A. da yakalandı. Gökhan A.\'nın eşini döverek fuhuşa zorladığı, günlük bin 500 lira kazanan eşinin fiziksel görünümünün bozulmamamısı için çocuk yapmasına izin vermediği öne sürüldü. Gözaltına alınan 17 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 3\'ü kadın 24 kişi ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.