(Görüntülü Haber) Fuhuş pazarlığında yakalanan 3 kadın, ülkelerine gönderildi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla) (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, fuhuş için hayat kadınları ile görüşeceğini tespit ettikleri bir kişiyi takibe aldı. Takibe alınan kişinin Gümbet Mahallesi\'ndeki bir otelde 3 kadın ile buluşması üzerine polis, operasyona başladı. Fuhuş için otele geldikleri ileri sürülen kadınlardan Türkmenistan uyruklu S.S. (28), Kırgızistan uyruklu A.M. (19) ve Kazakistan uyruklu O.A. (22) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından önce İstanbul\'a, buradan da ülkelerine gönderildi. Hayat kadını ile anlaştığı belirlenen erkek şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Fuhuş baskının yapıldığı otelin ise \'Fuhuşa yer temin etmek\' suçundan bir ay süreyle kapatılacağı bildirildi.