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(Görüntülü Haber) Fuhuş pazarlığında 'Maç başına 900 lira' şifresi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

08 Kasım 2017 13:20

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilerin telefonlarını takibe alan polis, \'Yeni transfer\', \'Maç başına 900 lira\' gibi şifrelerin kullanıldığını tespit etti. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, O.S. ile A.Ö.\'nün bir eskort sitesi üzerinden lüks otellerde fuhuş yaptırdığını tespit etti. Polis ekipleri, O.S., ile A.Ö.\'nün telefonlarını dinlemeye aldı. Ekipler, \'\'Yeni transfer var\', \'Maç başına 900 lira\', \'İmza için otelde bulaşalım\' gibi parolaları çözmesiyle operasyon başlattı. Polis O.S. ve A.Ö.\'nün, 2 kadın ile lüks bir otelde müşteri beklediğini tespit etti. Burada operasyon düzenleyen polis, O.S., A.Ö. ile B.E. ve S.P. adlı kadınları gözaltına aldı. O.S. ile A.Ö.\'nün kadınları, Antalya ve çevresinden getirdiği ifade edildi. B.E. ve S.P. adlı kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, fuhuş yaptırdığı tespit edilen O.S. ile A.Ö., adliyeye sevk edildi.

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