(Görüntülü Haber) Fuhuş operasyonunda yakalanan 'damat adayı', adliyeye sevk edildi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, \'eskortluk sitesi\' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programıyla tanınan damat adayı Birkan K.\'nın da bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce 36 yaşındaki Mehmet A. liderliğindeki fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Çetenin \'eskortluk sitesi\' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği bilgisine ulaşan polis, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete lideri Mehmet A., eşi Yıldız A., kardeşi İbrahim Halil A., üvey kardeşi Halil İbrahim A., kayınbiraderi Ergün D. ile birlikte özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen Birkan K.\'nın da aralarında bulunduğu 2\'si kadın 20 kişi yakalandı. 674 KADIN MAĞDUR Toplam 674 kadını mağdur ettiği belirtilen çetenin, 11 ilde 54 eskort sitesi kurduğu, fuhuş amaçlı 1 aylık ilan vermek isteyen kadınlardan bin ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldığı belirlendi. Çete lideri Mehmet A.\'nın reklam şirketi kurduğu, ilan vermek isteyen kadınların parayı bu şirketin hesabına yatırdığı saptandı. Toplam 6.5 milyon lira para bulunan hesaptan çete liderinin eşi Yıldız A.\'nın hesabına da yüklü miktarlarda para aktarıldığı belirlendi. Her kent için özel bir temsilci atadığı öğrenilen çetenin aylık ortalama 600 bin lira kazanç elde ettiği, gözaltındaki bazı kişilerin siteyi ve girilen ilanları yönettiği, bazılarının da ilan metinlerini yazdığı anlaşıldı. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programıyla ünlenen damat adayı Birkan K.\'nın ise 2 kadını erkeklere pazarladığı, bu işten maddi kazanç elde ettiği ileri sürüldü. \'SERBEST KALINCA KONUŞACAĞIM\' Operasyon sonrası Adana\'ya getirilen zanlıların sorgusu tamamlanırken 4 kişi serbest bırakıldı. Bugün Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2\'si kadın 16 kişi adliyeye götürüldü. Gözaltına alındığı gün yüzünü gizleyerek gazetecilerin kendisini görüntülemesini istemeyen Birkan K.\'nın adliyeye sevk edilirken takım elbise giydiği ve yüzünü kapatmadığı görüldü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Birkan K., \"İnşallah serbest kalınca belgeleriyle birlikte konuşacağım. Sadece iyiliğin suiistimal edilmesi var. İddiaları doğru değil. Gerekli açıklamayı belgeleriyle birlikte yapacağım. Şu an bir şey diyemiyorum, mahkeme çıkışı bekleyin\" dedi.