(Görüntülü Haber) Fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 18 Mayıs\'ta kent merkezinde kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat timleriyle giren polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerin, kimsesiz ve mağdur kadınları tuzaklarına düşürerek zorla fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Şüphelilerin, bazı kadınları, otoyolda çalıştırdığı da iddia edildi. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılan çetenin fuhuş yapmak istemeyen kadınları dövdüğü de ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 kişi adliyeye sevk edildi.