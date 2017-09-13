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(Görüntülü Haber) Fuar öncesi çoban ateşi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR Hayvancılık, Süt ve Et Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı açılışı için çoban ateşi yakıldı

13 Eylül 2017 13:50

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) AFYONKARAHİSAR Hayvancılık, Süt ve Et Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları ve Canlı Hayvan Irkları Fuarı açılışı için çoban ateşi yakıldı. Anıt Park\'ta gerçekleştirilen çoban ateşi yakma programına Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Arap, Elit Fuarcılık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi ve çeşitli yerlerden gelen çobanlar katıldı. Ateş yakılmadan önce çobanlarla sohbet eden Vali Tutulmaz, kepenek çeşitleri hakkında şakalaştı. Çoban ateşinin yakılmasının ardından kısa bir konuşma yapan Vali Tutulmaz, \"İlimiz için büyük önem taşıyan fuarımızın başlangıcı için çobanlarımızla birlikte çoban ateşi yaktık. Çobanlarımız arasında ilimizden gelenlerin yanı sıra ülke genelinden gelen çobanlarımız da bulunmaktadır. Hayvancılığın gelişimi için yapılan çalışmalar ve faaliyetler kapsamında çoban ateşini yakarak fuarımızı hep birlikte başlatmış olduk\" dedi. Belediye Başkanı Burhanetin Çoban, böyle bir fuarın Afyonkarahisar\'da ilk kez yapıldığını hatırlatarak, fuarın bölgede ses getireceğine inandıklarını kaydetti. Konuşmaların akabinde Anıtpark\'ta yakılan çoban ateşi ve çektirilen hatıra fotoğrafı ile program son buldu.

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