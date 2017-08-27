(Görüntülü Haber) Freni boşalan kamyon park halindeki otomobile çarptı

Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ta yokuşta park edilen kamyon, freni boşalıp hareket edince park halindeki otomobile çarptı. Kazayı haber alıp gelen kadın sürücü, otomobilin halini görünce şok geçirdi. Kaza, saat 08.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi’nde meydana geldi. Saadettin Danışmaz, 67 AF 343 plakalı kamyonunu yokuşta park edip aşağı indi. Danışmaz indikten hemen sonra iddiaya göre; freni boşalan kamyon hareket etti. Yokuş aşağı hızla ilerleyen kamyon, yol kenarında park halinde bulunan Gülseren Pınaroğlu’na ait 10 LY 258 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun kenarındaki naklifiyat firmasına ait dükkanın önünde durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza haberini alır almaz gelen Pınaroğlu, otomobilinin halini görünce büyük şok yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.