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(Görüntülü Haber) Freni boşalan kamyon dere yatağına uçtu: 1 ölü

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan kamyon dere yatağına uçtu

10 Nisan 2018 02:49

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan kamyon dere yatağına uçtu. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit Sepetçi Mahallesi Sepetçiler Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Kenan Yazıcı (57) idaresindeki 54 DJ 168 plakalı kamyon frenleri boşalarak kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak parçalayan kamyon, yaklaşık 50 metre yükseklikten Bıçkı Deresi yatağına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kamyonun içerisinde sıkışan sürücü Kenan Yazıcı\'yı bulunduğu yerden çıkartarak sedyeye koydu. İp bağlanan sedye çevredeki vatandaşların yardımıyla yaklaşık 50 metrelik çukurdan yukarı çekildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yazıcı\'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, kamyonun yanan balatalarına su ve köpük ile müdahale ederek söndürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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