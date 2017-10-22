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(Görüntülü Haber) Fransa'dan yapılan ihbar üzerine Bursa'da kedi kurtarma operasyonu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kullanılmayan 2 katlı binanın çatısında yavru kedilerin mahsur kaldığı haberi sosyal medyada yer alınca Fransa'daki hayvan hakları temsilcileri Bursa İtfaiye Müdürlüğü'nü aradı

22 Ekim 2017 18:03

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, kullanılmayan 2 katlı binanın çatısında yavru kedilerin mahsur kaldığı haberi sosyal medyada yer alınca Fransa\'daki hayvan hakları temsilcileri Bursa İtfaiye Müdürlüğü\'nü aradı. İhbar üzerine belirtilen adrese giden Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi. Yavru kedilerden ikisi korkup kaçarken, diğeri ise itfaiye ekibi tarafından çatıdan indirildi. Merkez Nilüfer İlçesi Eski Karaman Mahallesi Sevgi Sokakta kullanılmayan iki katlı evin çatısındaki 3 yavru kedi, görenleri telaşlandırdı. Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ile Nilüfer Belediyesi’ni arayanlar, yavru kedilerin kurtarılmasını istedi. Bu arada kedilerin durumu sosyal medyaya taşınınca durumdan haberdar olan Fransa’daki hayvan hakları derneklerinin temsilcileri de Büyükşehir Belediye İtfaiyesi\'ni arayarak kedilerin kurtarılmasını istedi. İhbar yağmuru üzerine Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kedilerin bulunduğu binanın çatı katına operasyon düzenledi. Kiremitleri tek tek çıkararak çatı katına giren ekipler, bir anne kedinin buraya yuva yaptığını, 3 yavru kedinin de yuvada olduğunu belirledi. Operasyon sırasında yavru kedilerden ikisi kaçarak uzaklaştı, diğeri ise itfaiyeciler tarafından yakalanıp indirildi. Kurtarılan yavru kedi daha sonra salındı.

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