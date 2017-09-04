(Görüntülü Haber) Fransa'da doğan ilk panda bir aylık oldu

Paris, 4 Eylül, (DHA) - Fransa\'da doğan ilk panda yavrusu bugün bir aylık oldu, biberonu bıraktı ve ağırlığı bir kilonun üzerine çıktı.





Paris\'te Beauval Hayvanat Bahçesi\'nde bir ay önce bir dev panda, ikiz yavrular dünyaya getirmiş, panda yavrularından zayıf olanı doğumdan kısa süre sonra ölmüştü.





Çin\'deki bir hayvanat bahçesinden kiralanan Huan Huan adlı dişi panda, Fransa\'da doğan ilk pandaları dünyaya getirmişti.





142 gram doğduktan sonra artık tüyleri çıkmış ve 1150 gram olan panda yavrusu, 33,5 santim boyunda. Artık biberonsuz beslenen erkek panda yavrusuna henüz isim verilmedi.





Fransa Cumhurbaşkanının eşi Brigitte Macron, bebek pandanın \'vaftiz annesi\' olmuştu.





Anne ve yavrusu, veteriner ekibin yoğun ilgisi ve bakımı altında hayatını sürdürüyor. Pandalar ziyaretçilerden de büyük ilgi görüyor.









Görüntü Dökümü:





- Pandalardan ve hayvanat bahçesinden görüntüler (TV kaydı)