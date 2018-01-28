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Dünya

(Görüntülü Haber) Fotoğrafçıların kalbi Strasbourg'ta atıyor

Levent GündüzStrasbourg, 28 Ocak (DHA)- Uluslararası fotoğraf sergisi Rendez-vous de l?image 26-28 Ocak tarihleri arasında Strasbourg sergi salonunda gerçekleştirildi

28 Ocak 2018 21:22

Levent GündüzStrasbourg, 28 Ocak (DHA)- Uluslararası fotoğraf sergisi Rendez-vous de l?image 26-28 Ocak tarihleri arasında Strasbourg sergi salonunda gerçekleştirildi.
Dünyanın dört bir yanından 80 fotoğraf sanatçısın sergilediği siyah, beyaz ve renkli olarak, farklı ebatlarda binlerce fotoğraf sergiyi gezenleri büyüledi.
Fotoğraf sanatının önemine dikkat çekilen sergide panoramik, kolaj, portfolyo, portre, sahne, bokeh, manzara, street, tabiat ve hayvanlar alemi fotoğrafları ziyaretçilerle buluştu.
Sergi direktörü Thierry Edel bu yıl yapılan sekizinci sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

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