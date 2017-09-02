T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Foça'da kaza: 2 yaralı

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)İZMİR'in Foça ilçesinde, yolun soluna dönüş yapmak isteyen otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı

02 Eylül 2017 11:37

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)İZMİR\'in Foça ilçesinde, yolun soluna dönüş yapmak isteyen otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale Karayolu\'nun Foça Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmir\'den Foça yönüne giden Özgür Ateş (35) yönetimindeki 35 KB 8458 plakalı otomobil, sola dönmek istemesine rağmen, dönüş için ayrılan şeritte durmayıp yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Ateş, bir süre sonra akan trafiğe rağmen sola dönmek isteyince, Çanakkale\'den İzmir yönüne giden Büşra Eroğlu (33) yönetimindeki 34 KF 9878 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özgür Ateş\'in otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gamze Yılmaz Ateş (33) ile, diğer otomobildeki yolcu Anıl Tahincioğlu\'nu (32) ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kaza sonrası İzmir-Çanakkale Karayolu\'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Seyfi GÜLFOÇADHAİZMİR FoçaKazadaKazaKarayolu Foça SapağıFoçaAteşKBBüşra EroğluKFDurumunGamze Yılmaz AteşAnıl TahincioğluMenemen Devlet HastanesiKarayoluPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24