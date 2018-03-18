(Görüntülü Haber) Foça'da Çanakkale şehitleri anıldı

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), (DHA) İzmir\'in turistik ilçesi Foça\'da 18 Mart Deniz Zaferi coşkuyla kutlandı. Askerler sivil vatandaşlarla kaynaştı, anma törenleri sırasında çeşitli kurum ve dernekler bayrak dağıtıp, pilav ve lokma hayrı yaptı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle Demokrasi Meydanı\'nda düzenlene tören, Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından etkinlikler, Reha Midilli Kültür Merkezi\'n de anma programı ile devam etti. Aralarında Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, CHP\'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, garnizonda görevli amiral ve generaller, Foça İlçe Emniyet Müdürü Gülcan Coşkun, Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, daire ve şube müdürleri, okul müdürleri, subay ve astsubaylar, öğretmen ve öğrenciler, siyasi parti ilçe başkaları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların bulunduğu katılımcılar, salonun balkon bölümü ve merdiven basamakları dahil tamamını doldurdu. Bazı vatandaşla, 1.5 saatlik etkinliğin tamamını ayakta izledi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Muslu ile öğretmenler Özlem Çimencioğlu ve Sibel Ertürk tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi. Türküler öğrenciler Tuğçe Taşkıran ve Fatime Eke tarafından canlı olarak okundu. Şiirler ve savaş sırasında yaşananların anlatıldığı tiyatral gösteri sırasında duygulu ve coşkulu anlar yaşandı.