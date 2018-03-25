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(Görüntülü Haber) Fırtına iş yerinin çatısını uçurdu

Ayhan İSEN ELEŞKİRT, (DHA) Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde dün fırtına bir iş yerinin çatısını uçurdu

25 Mart 2018 18:16

Ayhan İSEN ELEŞKİRT, (DHA) Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesinde dün fırtına bir iş yerinin çatısını uçurdu. O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Ağrı\'da dün zaman zaman hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle Eleşkirt ilçesinde Cumhuriyet Caddesi Müftü Selim Mahallesi\'ndeki bir iş yerinin çatısı uçtu. Fetullah Yerlikaya\'ya ait iş yerinin saç tabakaları fırtına nedeniyle yol kenarına düştü. O anda harekat halindeki otomobilin üzerine gelmemesi felaketi son anda önledi. Bu anlar yoldan geçenler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntü Dökümü

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