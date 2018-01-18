(Görüntülü Haber) Fırtına hava trafiğini de etkiledi

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da fırtına deniz seferlerini etkilerken hava trafiğinde de kısa süreli gecikmelere neden oluyor. Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan uçaklar rüzgarın şiddeti ve yön değiştirmesine müteakip pistlerinde değişmesiyle havada tur atmak zorunda kaldı. Dünden beri Atatürk Havalimanı’nda inişler Ataköy- Florya yönünde gerçekleşirken rüzgarın yön değiştirmesiyle bu sabah Florya-Sefaköy istikametinde yapılmaya başlandı.Rüzgarın yön değiştirmesiyle pist değişikliği yapılması uçakların havada tur atmasına neden oldu. Türk Hava Yolları\'nın Tahran-İstanbul seferini yapan TK 873 sefer sayılı Airbus A 321 tipi uçakta pas geçmek zorunda kaldı.Pas geçme nedenini kuleye soran pilot kuleden de iniş verildiği bilgisini alırken iniş yapan bir uçağın pilotuda rüzgardan dolayı yüksekte kaldığını kuleye bildirdi.