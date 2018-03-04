(Görüntülü Haber) Fırından hırsızlık kamerada

Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) Bağcılar Merkez Mahallesi\'nde bulunan bir ekmek fırınına giren şüpheliler, çekmecelerden bir miktar çalarak kayboldu. Geçen hafta yaşanan olayda 2 kişi fırının önüne gelip cama vuruyor. Kimsenin olmadığını anlayan şüpheliler yan kapıdan içeri girdi. Hırsızlık şüphelisi önce yerine sabitlenmiş sadaka kutusunu almaya çalıştı. Başarılı olamayan şüpheli daha sonra çekmecelere yöneldi. Tek tek çekmeceleri açan hırsız çekmeceden bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Bu hırsızlık anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı.