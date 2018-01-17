(Görüntülü Haber) Fırıncı babanın şampiyon kızları

Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da fırın işçiliği ile ailesinin geçimini sağlayan eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle başladığı kick boks ve muay thai sporunda Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanan Zeliha Doğan (20), 2 kardeşine de örnek oldu. Zeliha Doğan ile dünya şampiyonu Zehra (17) ve Türkiye birincisi Sevgi Doğan (16) kardeşlerin başarısı ailesini gururlandırdı. Zeliha Doğan, 11 yıl önce eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle kick boks sporuna başladı. Kick bokstaki başarısıyla antrenörlerinin dikkatini çeken Zeliha Doğan, küçük yaşta muay thai sporuyla da ilgilendi. Zeliha Doğan, 5 yıl önce Türkiye şampiyonluğu, arkasından peş peşe 2 kez Avrupa şampiyonluğu kazandı. Muay thai ve kick boks milli takımına seçilen Zeliha Doğan 2 yıl önce dünya şampiyonu, geçen sene de dünya üçüncüsü oldu. Zeliha Doğan\'ın başarısından ilham alan Zehra ve Sevgi de ablaları gibi muay thai, kick boks sporunda önemli başarılar kazandı. Zehra Doğan, muay thai sporunda dünya şampiyonu, Sevgi ise kick boks ve muay thai\'de Türkiye birinciliği kazandı. HEM ABLA HEM ANTRENÖR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği 2\'nci sınıf öğrencisi Zeliha Doğan, antrenörsüz hazırlanarak katıldığı kick boks Türkiye şampiyonasında son olarak birincilik kazandı. Antalya Spor Salonu\'nda hem antrenman yapan hem de iki kardeşini şampiyonalara hazırlayan Zeliha Doğan, büyükler dünya kick boks şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediğini söyledi. HEDEF; BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONU UNVANI Eski tekvandocu babasının madalya kazanan sporcu çocuk yetiştirme hayaliyle küçük yaşta spora başladığını anlatan Zeliha Doğan, şöyle dedi: \"Babam beni zorla kick boksa yönlendirdi. Babamın hayaliydi dövüş sporuyla ilgilenmem. Onun yönlendirmesiyle başarılar elde ettim. 2014 yılında kazandığım Avrupa şampiyonluğuyla milli takıma seçildim. 2016 yılında da kick boksta dünya şampiyonu olup, bayrağımızı dalgalandırdım. Geçen yıl büyüklerde ilk senemde dünya üçüncüsü oldum. Toplamda 11 Türkiye şampiyonluğum var. Ben gençlerde dünya şampiyonu oldum, büyüklerde de dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Beni örnek alan kardeşlerim de spora yöneldi. Onların da önemli başarısı var. Kardeşlerimin başarısıyla gururlanıyorum.\" LAKABI; \'KEMİK KIRAN\' Ringde \'kemik kıran\' adıyla anılan Sevgi Doğan da 7 yıl önce başladığı kick boks ve muay thai sporunda ilk madalyasını 5 yıl önce kazandığını belirtti. Kick boks ve muay thai sporunda Türkiye şampiyonu unvanının sahibi olduğunu belirten Sevgi Doğan, dünya şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğini dile getirdi. \"BABAMIZIN ŞAMPİYON KIZLARIYIZ\" Ablasını örnek aldığını anlatan Zehra Doğan ise \"Ben yaklaşık 7 yıldır spor yapıyorum. 3 kardeş babamızın hayalini gerçekleştiriyoruz. Muay tahi sporunda 2014\'te yıldızlarda dünya şampiyonu oldum. Geçen yıl muay thai sporunda dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi oldum. Muay thai sporunda dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandım\" dedi. Üç kardeş, \'Babamızın şampiyon kızlarıyız\' sloganıyla hayatlarında başarıya odaklı spor kariyerlerini sürdüreceklerini anlattı. Antalya\'da bir fırında işçi Mahmut Doğan ise şampiyon kızlarının en büyük destekçisi. 28 yıl önce tekvando sporuyla ilgilendiğini ve kara kuşağa kadar yükseldiğini belirten Doğan, kızlarının başarılarından gurur duyduğunu anlattı.