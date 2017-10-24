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(Görüntülü Haber) Firari FETÖ'cüler İstanköy Adası'na kaçmak isterken yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi'nden sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 10 Türk kaçak ile 2 Ukraynalı organizatör yakalandı

24 Ekim 2017 00:10

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi\'nden sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 10 Türk kaçak ile 2 Ukraynalı organizatör yakalandı. Yakalanan kaçaklardan, mesleklerinden ihraç edilmiş olan 2 emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 5\'inin FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün sabah karşı Turgutreis açıklarında, sürat teknesi ile Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan kaçaklar olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekibi, Çatal Adası açıklarında 8 metrelik \'B&B\' isimli sürat teknesini durdurdu. Teknede yapılan aramada 10 Türk kaçak ile 2 Ukrayna uyruklu organizatör yakalandı. Yakalanan kaçaklar arasındaki 5\'nin yapılan sorgularında FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu bilgileri elde edildi. FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu belirlenen 5 şüpheliden H.A.İ. ve O.K.\'nin mesleklerinden ihraç edilen emniyet müdürü oldukları belirlendi. O.K.\'nin Ankara\'daki usulsüz dinlemelerle ilgili yürütülen davada da sanıklar arasında bulunduğu öğrenildi. Operasyon sırasında FETÖ/PDY ile bağlantılı olan şüphelilerin yanlarındaki bazı evrak ve kimlikleri denize atarak yok etmeye çalıştıkları bilgisine de ulaşıldı. H.A.İ.\'nin, mühendis eşi B.İ.\'nin de aynı teknede yakalananlar arasında olduğu belirtildi.

Operasyon sırasında teknedeki kontrolde, bazı kaçakların kendilerini turist olarak tanıtırken verdikleri Bulgar pasaportlarını da sahte olduğu anlaşıldı. İlk etapta, Sahil Güvenlik ekiplerinin İngilizce olarak diyalog kurmaya çalıştığı kaçakların bir süre sonra, Türk vatandaşı olduklarını açıkladıkları bildirildi. 2\'si kadın, 4 çocuk 10 Türk kaçak ile Ukraynalı 2 erkek ogranizatör, Turgutreis Limanı\'na getirilip, jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaçakların yakalandığı sürat teknesi de yedeklenerek Bodrum Sahil Güvenlik İskelesi\'ne çekildi. Yakalanan 10 kaçak ile 2 Ukraynalı organizatör, bugün adliyeye sevk edildi.

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