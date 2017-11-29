(Görüntülü Haber) Fındıkta sertifikalı fidan üretimine geçildi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, fındık bahçelerinin, yeni dikim sistemleri, uygun dikim mesafesi ve bulunduğu yere göre uygun fındık çeşitleriyle yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirterek, bunun için sertifikalı fidan üretimine başladıklarını söyledi. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, Doğu Karadeniz Bölgesi\'ndeki fındık bahçelerinin çok uzun yıllar önce oluşturulduğunu, bu nedenle de verimin düşük olduğunu belirtti. Fındık köklerinin topraktaki bitki besin elementlerini yeteri kadar alamaması nedeniyle bahçelerin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Akar, \"Fındık bahçelerinin yüzde 80\'i için yeni dikim sistemleri, uygun dikim mesafesi ve bulunduğu yere göre uygun fındık çeşitleriyle yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bunun için de bazı altyapıların hazırlanması gerekiyor. Fındık üretim alanına baktığınızda Türkiye\'de 702 bin hektarlık bir alan var. Bu alanın peyderpey yenilenmesi gerektiğinin düşünüldüğünde milyonlarca yeni fındık fidanına ihtiyaç var\" dedi. Kitlesel anlamda yeni fındık fidanı üretmeleri gerektiğini de ifade eden Akar, şunları söyledi: \"Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü\'nün koordinasyonuyla kitlesel anlamda fındık fidanı üretim çalışmalarını bir yıldır yapıyoruz. Bunu üretirken de temel üretim materyaline ihtiyacımız var. Temel üretim materyali de fındık fidanının çeşidinin belirli, aynı zamanda virüsten ve kök nematodlarından ari olması gerekiyor. Enstitü olarak iki tane sera kurduk ve içerisinde üretim materyalimizi yetiştirmeye başladık. Virüsten ve kök nematodlarından ari, doğru çeşitlerimizi saksılarda koruma altına aldık. Sertifikalı fındık fidanı üretiminin ilk aşaması olan ön temel üretim materyalinin şu anda sertifikasını almış bulunmaktayız.\" Gelecek yıl ünite ikiyi tamamlayarak sertifika alacaklarını da hatırlatan Akar, \"Gerek bakanlık gerekse fındık fidanı üreticileri üretim materyali istediğinde, rahatlıkla bunu sağlamış olacağız. Bu Türkiye\'de ilk yapılan bir çalışma. Sertifikalı fidanın ilk aşamasını Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın ortak çalışmasıyla beraber başarmış bulunmaktayız\" ifadelerini kullandı. Enstitü Müdürü Aysun Akar, 18 çeşit sertifikalı fındığın bulunduğu seralarında, 10 çeşit için üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.