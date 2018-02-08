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(Görüntülü Haber) Fındıklı, ısırganlı sabun yapımını öğreniyorlar

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hediyelik eşya için fındıklı, ısırgan otlu, defneli sabun yapımı kursu açıldı

08 Şubat 2018 17:54

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hediyelik eşya için fındıklı, ısırgan otlu, defneli sabun yapımı kursu açıldı. Kursa katılan, 25 kadın eğitim aldıktan sonra evde hediyelik sabun üretimi yaparak aile ekonomilerine katkı sağlamayı hedefliyor. Giresun Halk Eğitim Merkezi ile İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından kadınların istihdama katılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında hediyelik eşya için fındıklı, ısırgan otlu, defneli sabun yapımı kursu açıldı. 25 kadının 2 ay süreyle eğitim alacağı kursta fındıklı, ısırganlı sabun yapımı öğretilecek. Kursu tamamlayan kadınlar evlerinde dekoratif hediyelik sabunlar üreterek aile ekonomilerine destek sağlayacak. Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Karabürk, sabun yapım kursunun ilk defa açıldığını belirterek merkez olarak vatandaşlara daha fazla seçenek sunarak hayat boyu öğrenmelerine destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Karabürk, “Bizlerin isteği vatandaşlarımızın ister hobi olsun ister mesleki kurs olsun bu fırsatı değerlendirsinler. 320 saat sürecek bir kurs açtık. 25 kursiyer yaklaşık 2 ay eğitim alacak. Normal sabunun yanında yöresel ürünlerimize de değerlendirdik. Fındık, ısırgan ve defneden sabunlar denedik. Gayet başarılı sonuçlar aldık. Bu kursa katılanlar evlerinde dekoratif sabunlar yapabilecekler ve turistlere sunma imkanı bulacaklar. Hediyelik eşya satanlara katkısı olacak” dedi. ‘GÜZEL BİR HEDİYELİK EŞYA OLACAK’ Kurs eğitmeni Ayla Hocaoğlu da doğal sabun kursu ile Giresun’a güzel bir hediyelik eşya kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, “Bunun için de fındığı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Giresun’a gelenlere hediyelik eşya alırken kolaylık sağlamak, kolaylıkla taşıyabileceği ve arkadaşlarına götürebileceği ürünler oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. İlk kez piyasaya sunacağız. İyi olacak diye düşünüyorum. Bitkilerden defne, ısırgan kullandık. Farklı ürünlerle de çalışacağız. Ama ilk hedefimiz fındık ve bunu tanıtmak” ifadelerini kullandı. Kursiyerlerden Hatice Yaman da “Doğadan topladığımız bitkilerin önce suyunu çıkarttık. Sonra sabun yapımına başladık. Özgüvenimi daha da artırmak için kursa katıldım\" diyerek aile bütçesine katkı sağlamak istediğini söyledi.

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