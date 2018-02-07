(Görüntülü Haber) Fındık üreticisinin 'sıcak hava' tedirginliği

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kış mevsiminde havanın sıcak gitmesinin fındıkla ilgili olumlu bir durum olmadğını belirterek, üreticinin zirai don endişesiyle tedirgin olduğunu söyledi. TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, kış mevsiminde havanın sıcak olması nedeniyle Orta Karadeniz\'de fındık üreticisinin tedirgin olduğunu belirtti. Daha önceki yıllarda iki kez bölgede zirai don olduğunu, fındık rekoltesinin de çok önemli ölçüde azaldığını hatırlatan Arslan Soydan, don ve fırtınaya karşı üreticilerin fındık bahçelerini Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası yaptırmasını istedi. TARSİM başvurularının 10 Mart tarihinde sona ereceğini de ifade eden Arslan Soydan, \"Daha önce 2004 ve 2014 yıllarında bölgemizde ciddi zirai don oldu, fındık rekoltesi bu nedenle az çıktı. Bu sene özellikle son yılların en yüksek sıcak kış sezonunu geçiriyoruz. Bu fındıkla ilgili olumlu değil. Bazı fındık bahçelerinde yapraklar, tomurcuklar çıktı. Nisan ayının başına kadar her türlü olumsuz hava şartlarını yaşayabiliriz. İnşallah bu sezon kışın zirai don olayı olmaz. Fındığın harmana girene kadar ne olacağı belli olmaz. Yazın da aşırı sıcak oluyor, fındık bundanda etkileniyor. Şu anki mevsim koşullarına bakarsa,k bu sezon sıkıntılı geçecek gibi. Fırtına ve zirai donla ilgili TARSİM sigortası var. Üreticilerimiz bahçelerini sigorta yaptırabilirler. 10 Mart\'ta bu başvurular sona eriyor. Bu aynı zamanda zirai kredilerin ertelenmesinde de önemli\" dedi. Fındığı, serbest piyasa içinde olan sektör temsilcilerinin de yakından takip ettiğini vurgulayan Arslan Soydan, henüz serbest piyasada fındık fiyatının yükselmediğini, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatının altında devam ettiğini kaydetti. TMO, bu sezon Giresun kalite fındığı 10.50 TL\'den, levant kalite fındığı 10 TL\'den satın alırken, Ordu\'da serbest piyasada fındık fiyatları ise 8.50 TL ile 9 TL arasında değişiyor.